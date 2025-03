Franciny Ehlke inicia a busca pelo vestido de noiva: 'É só o começo'

A influenciadora Franciny Ehlke, noiva do empresário Tony Maleh desde fevereiro, já deu início à busca pelo vestido de noiva perfeito

Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora e empresária Franciny Ehlke, de 25 anos, compartilhou em suas redes sociais os primeiros momentos da busca pelo vestido de noiva ideal. Ela ficou noiva do empresário Tony Maleh, de 36 anos, no último mês e já começou a experimentar diferentes modelos para o grande dia.

Na legenda do vídeo, Franciny escreveu: “Começando a busca do meu vestido de noiva, esse é só o começo da saga em busca do vestido perfeito para o nosso grande dia" . A influenciadora experimentou vestidos clássicos de noiva em diversos estilos e cortes, esbanjando alegria e empolgação com essa fase.

Franciny e Tony estão juntos desde novembro, mas só tornaram o relacionamento público em janeiro deste ano.

Confira o vídeo:

Pedido de noivado!

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke, de 25 anos, foi pedida em casamento por seu sócio, o bilionário Tony Maleh, de 36 anos. No último domingo (16), ela anunciou o noivado em suas redes sociais, exibindo um deslumbrante anel de diamante.

Na publicação, Franciny compartilhou a emoção do momento, escrevendo: “Eu disse... sim. O 'sim' mais certo da minha vida, ao seu lado." Nos comentários da publicação, Tony, seu noivo, se declarou com uma mensagem carinhosa: "Ao seu lado, tudo fica mais leve, divertido e fácil. Eu não fazia ideia do que era amar até te conhecer. Obrigado por ser minha companheira e melhor amiga. Te amo".

O casal está junto desde novembro, mas tornou o relacionamento público apenas em janeiro. Em suas redes sociais, Franciny revelou que eles se conheceram em junho do ano passado, quando buscava novos projetos e sua assessoria entrou em contato com Tony, que poderia ser um possível investidor.

