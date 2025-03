Jakelyne Oliveira mostra detalhes da sua despedida de solteira com Mariano

Jakelyne Oliveira e Mariano, que se conheceram em A Fazenda 12, vão oficializar a união em abril e realizaram uma despedida de solteiro

Em abril deste ano, Jakelyne Oliveira e Mariano irão oficializar a união em uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. E em meio aos preparativos, o casal que se formou durante A Fazenda 12 realizou a despedida de solteiro dos dois nesta terça-feira, 12.

Em seu perfil nas redes sociais, a modelo mostrou detalhes do evento, que começou pela manhã e terminou a noite. Eles reuniram os amigos, madrinhas e padrinhos em uma chácara e se divertiram com brincadeiras. E ela também mostrou detalhes da programação, que começou na última segunda-feira, 10, e termina nesta quinta-feira, 13.

Jakelyne Oliveira entrega menu inusitado de seu casamento com Mariano

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a modelo confessou que o menu do casamento contará com um doce inusitado: uma mistura de farinha láctea. O motivo? Os dois dividiram o prato inúmeras vezes no reality show da Record.

"Os nossos fãs sempre falam do doce de farinha láctea que o Ricardo [nome de Mariano] fazia para mim em A Fazenda. Ele fazia em uma cumbuqinha a farinha láctea e a gente comia isso. Comemos a edição inteira esse docinho, inclusive engordei horrores", brincou.

"Nós vamos fazer a degustação com bolo, com a moça dos doces, né? E nós pedimos um brigadeiro de farinha de farinha láctea, que é um docinho, né? É uma coisa super simples que ele fazia lá. Ele até brinca, ele fala: 'Gente, todo mundo fala desse doce de farinha láctea, é a coisa mais simples do mundo'. Só que aí como faz parte da nossa história, nós vamos pedir esse docinho de farinha láctea", concluiu.

