Silvia Abravanel e o noivo explicam decisão de adiar casamento pela segunda vez

A apresentadora Silvia Abravanel e o cantor Gustavo Moura adiaram a cerimônia de casamento, programada para abril deste ano; entenda

Os preparativos para o casamento de Silvia Abravanel e Gustavo Moura seguem a todo vapor! Tanto que os noivos decidiram adiar, pela segunda vez, a data oficial da cerimônia. Em entrevista à 'Quem', o casal explicou que a comemoração, prevista para abril deste ano, acontecerá no segundo semestre.

De acordo com a filha de Silvio Santos (1930-2024), o casamento ocorrerá no dia 9 de julho. "A gente passou para frente para dar uma respirada e fazer tudo com tranquilidade e com calma", esclareceu a apresentadora. "Adiamos aí mais quatro meses, aumentamos o número de convidados, é amigo demais, a gente acaba esquecendo de um, de outro. Quando vai ver a lista, era para 200 pessoas, já está em quase 400", acrescentou Gustavo.

O cantor sertanejo ainda revelou que o tema escolhido pelo casal foi festa country. "Um lugar com tudo com a temática country, que a gente escolheu pelo fato da gente ser apaixonado por cavalo, pelo mundo do country. Nossa festa vai ser toda voltada para esse mundo, do cavalo, do agronegócio", declarou o noivo de Silvia.

Vale lembrar que esta é a segunda vez que o casal decide adiar o casamento, que inicialmente estava previsto para outubro de 2024. A cerimônia foi remarcada após o falecimento de Silvio Santos, ocorrido em agosto do ano passado.

Silvia Abravanel revela inspiração em Hebe Camargo

Rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo (1929-2012) completaria 96 anos no dia 8 de março deste ano. Dona de uma personalidade marcante e um estilo inconfundível, a apresentadora foi inspiração para uma verdadeira legião de mulheres - e isso não foi diferente para Silvia Abravanel.

A apresentadora foi convidada para fazer as chamadas da exibição especial do documentário Hebe, a Cara da Coragem, no SBT. Para ela, o momento é um misto de gratidão e frio na barriga que irá ressaltar a importância da trajetória e ensinamentos de Hebe. "Ela sempre era autêntica, batalhadora, trabalhadora, antenada, despojada... uma mulher incrível", declarou Silvia em entrevista à CARAS Brasil; confira mais detalhes!

