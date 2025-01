Casamento de Silvia Abravanel: Apresentadora revela novos detalhes da cerimônia

A apresentadora Silvia Abravanel e o cantor Gustavo Moura contaram que Silvio Santos, pai da noiva, será homenageado no casamento

A apresentadora Silvia Abravanel e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, estão contando os dias para subir ao altar. Juntos desde 2022, o casal oficializará a união no dia 23 de abril de 2025.

Em entrevista ao portal LeoDias, Silvia revelou novos detalhes de seu casamento e contou como estão os preparativos para o grande dia. A cerimônia, que inicialmente aconteceria em uma fazenda, deixou de fazer parte dos planos dos noivos.

"Iria ser [em uma fazenda], mas aí começou com muita coisinha, muita coisinha, aí a gente mudou para São Paulo e isso foi muito legal, porque quando a gente resolveu mudar para São Paulo, foi exatamente em dezembro, há pouco tempo atrás a gente foi almoçar em um lugar que a gente gosta muito e aí o gerente comentou com a gente: ‘Alguém poderia vir fazer um casamento aqui’, e apareceu nós, foi coisa de Deus", relatou Silvia, explicando a mudança.

A comunicadora ainda revelou que uma homenagem ao pai, Silvio Santos (1930-2024), também será realizada em seu casamento. De acordo com a apresentadora, o veterano, falecido em agosto do ano passado, cobrava o casal sobre a data da cerimônia.

Silvia Abravanel e Gustavo Moura, inclusive, optaram por adiar o casamento, que aconteceria em outubro de 2024, devido a morte de Silvio Santos. "É impossível a gente não fazer uma homenagem para ele. O casamento era para ter sido ano passado em outubro, mas devido a tudo que aconteceu a gente não tinha clima para estar fazendo essa festividade", contou o noivo.

"E a gente resolveu jogar o casamento para esse primeiro semestre deste ano. Com certeza a gente está preparando uma homenagem, vai ser um momento muito emocionante durante a festa", completou Gustavo Moura.

