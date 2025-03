Silvia Abravanel revela inspiração em Hebe Camargo: 'Sempre autêntica, batalhadora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel comenta sobre o documentário Hebe, a Cara da Coragem e recorda momento marcante com o ícone da TV

Rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo(1929-2012) completaria 96 anos neste sábado, 8. Dona de uma personalidade marcante e um estilo inconfundível, a apresentadora foi inspiração para uma verdadeira legião de mulheres —e isso não foi diferente para Silvia Abravanel(53).

A apresentadora foi convidada para fazer as chamadas da exibição especial do documentário Hebe, a Cara da Coragem neste final de semana, no SBT. Para ela, o momento é um misto de gratidão e frio na barriga que irá ressaltar a importância da trajetória e ensinamentos de Hebe. "Ela sempre era autência, batalhadora, trabalhadora, antenada, despojada... uma mulher incrível."

"Hebe ensinou a todas nós mulheres a sermos várias em uma só. Sempre estaremos de cabeça erguida, de bem com a vida mesmo em cacos, nos posicionar sobre todos assuntos, sermos o que quisermos e mantermos a classe, educação, postura e alegria de viver", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Uma mulher incrível, assim como eu procuro levar minha vida sem copiar ou ser ninguém."

Silvia ainda aproveita para relembrar um momento marcante que viveu com a apresentadora. O dia especial aconteceu quando levou sua avó Nina, mãe de Iris Abravanel (76), para assistir o programa da Hebe, no mesmo dia em que Xuxa Meneghel(61) e as paquitas participaram.

"Foi no antigo teatro Silvio Santos na Ataliba Leonel. Ela com aqueles olhinhos meio fechadinhos dela me cumprimentou nos bastidores e abriu um sorrisão me elogiando e me deu um forte abraço. Senti muito carinho ali dela por mim. Eu nem preciso falar que a minha admiração, carinho e respeito era demais por ela."

Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e o aniversário de Hebe Camargo, o SBT fará uma exibição especial do documentário Hebe, a Cara da Coragem, com apresentação de Silvia Abravanel. A produção pode ser assistida na íntegra no SBT+.

