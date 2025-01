Silvia Abravanel revela inspirações para comandar programa infantil: ‘Cuidava das minhas irmãs’

Silvia Abravanel revela em entrevista à CARAS Brasil suas inspirações para apresentar o Sábado Animado e fala com carinho sobre Silvio Santos

Apresentadora do Sábado Animado, programa infantil exibido semanalmente pelo SBT, Silvia Abravanel (53) se inspira na família e na infância que teve para falar com milhões de crianças brasileiras. Filha de Silvio Santos (1930-2024), ela conta que o desejo de se comunicar com o público se intensificou com a maternidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia reflete sobre sua atual fase na TV e fala com carinho sobre o pai em sua formação profissional. "A minha inspiração vem de casa de família", afirma ela, que é mãe de duas meninas, Luana e Amanda Abravanel.

"Sempre amei crianças! Ajudava minha mãe Íris a cuidar das minhas irmãs, principalmente as mais novas; Rebeca e Renata. E então tive a dádiva de ser mãe da Luana e da Amanda vivenciando mais ainda esse universo infantil de todas as melhores, incríveis e lindas maneiras … Crianças sempre foram meu universo pelo qual agradeço a Deus todos os dias", revela.

A comandante do Sábado Animado recorda Silvia Santos ao falar sobre sua carreira profissional. "Inclusive, o meu primeiro programa com o Sr. Silvio (meu paizinho amado) foi o Domingo no Parque. Acho que já era um sinal de Deus do meu presente profissional… A tudo daí graças a Deus", conta.

Silvia se tornou referência como comunicadora para o público infantil. Atualmente, o programa dela é um dos poucos exibidos na TV aberta com foco em entreter as crianças brasileiras. No segundo semestre do ano passado, ganhou brincadeiras populares e até bonecos de fantoche.

"Esse universo infantil me encanta demais, eles são incríveis, são espontâneos, são sinceros e amam aprender assim como ensinar. Como, no programa, as brincadeiras são lúdicas, eles se encantam e eu mais ainda por estar conseguindo levar eles ao mundo infantil que se perdeu com a internet", conclui.

