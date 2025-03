Veja o bolo de casamento de 9 andares dos sócios de Virginia Fonseca

Sócios de Virginia Fonseca, Samara Pink e Thiago Stabile revelaram fotos do bolo de casamento gigante e com decoração impecável

O casamento dos empresáriosThiago Stabile e Samara Pink agitou as redes sociais nesta semana com os detalhes luxuosos da união. Os dois são sócios da influencer Virginia Fonseca em uma marca de cosméticos e chamaram a atenção para o tamanho do bolo de casamento na festa de luxo.

Depois de celebrarem a união religiosa na Igreja Nossa Senhora do Brasil, os dois receberam seus convidados para uma festa sofisticada no Palácio Tangará. Por lá, os convidados foram recebidos com a decoração impecável, feita toda com flores brancas e folhagens.

A peça central da decoração foi o bolo de casamento gigante. Os noivos escolheram um doce com 9 andares e todos decorados com flores de açúcar para dar um toque romântico e luxuoso.

As fotos do doce foram reveladas pela noiva em um álbum de fotos nas redes sociais. Além disso, ela também exibiu um detalhe da louça do jantar, que era decorada em dourado e com as iniciais dos noivos nos guardanapos.

Os noivos estão juntos desde 2015 e são sócios de Virginia desde 2021. Eles são pais de Miguel, de 2 anos, que foi o pajem do casamento. "Já nos sentimos imensamente abençoados, mas agora chegou o momento de formalizar esse amor diante de Deus e daqueles que mais amamos. É um passo simbólico porque, no fundo, já éramos 'casados'. Mas viver esse momento com quem fez parte da nossa história torna tudo ainda mais especial", disse ela à Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Pink (@samarapink_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Pink (@samarapink_)

O convite de luxo

Os noivos Samara e Thiago prepararam convites especiais para os padrinhos do casamento. Eles deram itens sofisticados e caríssimos para os padrinhos e madrinhas. Para as mulheres, eles enviaram um porta-joias e um anel de ouro de amarelo de 18 quilates da grife Cartier, que é avaliado em R$ 10 mil. Para os homens, eles enviaram uma gravata e uma pulseira da mesma marca, que é avaliada em R$ 6 mil.

Leia também:Virginia Fonseca elege vestido luxuoso para casamento