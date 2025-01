A psicóloga e empresária Kika Sato parabeniza a filha, Sabrina Sato, e o marido, Nicolas Prattes, pelo casamento e compartilha novas fotos da ocasião

Na madrugada deste domingo, 12, a psicóloga e empresária Kika Sato, de 72 anos, parabenizou a filha, a apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e o marido dela, o ator Nicolas Prattes, de 27, ao compartilhar novas fotos do casamento do casal em seu perfil no Instagram. Os dois oficializaram a união na tarde da última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, e a matriarca decidiu dedicar uma mensagem aos recém-casados.

"Ontem foi um dia muito especial, um daqueles momentos que guardamos para sempre no coração e na memória. A cerimônia de casamento da minha filha Sabrina com o meu querido Nicolas Prattes foi íntima, repleta de amor e com uma energia única que refletia a verdadeira essência deles. Ver a felicidade nos seus olhos e sentir o cuidado e o amor que os une é um verdadeiro sonho realizado", escreveu Kika na legenda da publicação.

"Que o amor de vocês continue a crescer e florescer em todos os momentos, guiados pela fé, pela união e pela alegria de estarem juntos. Que a vida de vocês seja repleta de muito amor", prosseguiu.

Kika ainda usou uma citação religiosa para ressaltar como acredita que um relacionamento deve ser. "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha", disse.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento no Carnaval de 2024, e o ator revelou que eles estavam noivos em setembro de 2024. A cerimônia intimista contou apenas com familiares e amigos próximos, mas a apresentadora disse que terá outra festa maior.

Confira, abaixo, a publicação de Kika Sato em seu perfil no Instagram.

Mãe de Nicolas Prattes homenageia o filho e Sabrina Sato após casamento

A atriz Giselle De Prattes compartilhou neste sábado, 11, uma emocionante homenagem dedicada ao filho, Nicolas Prattes, expressa por meio de palavras e por novas imagens da cerimônia de casamento do ator e da apresentadora Sabrina Sato. Confira!

