Nicolas Prattes surpreende ao revelar noivado com Sabrina Sato: “Agora é noiva”

Sabrina Sato vai subir ao altar! Nicolas Prattes assume noivado com a apresentadora e revela detalhes do relacionamento

No último domingo, 8, Nicolas Prattes surpreendeu ao anunciar seu noivado com Sabrina Sato durante sua participação no ‘Domingão com Huck’, da Globo. Além de celebrar a estreia de sua nova novela, o ator aproveitou a ocasião especial para compartilhar a notícia de que ele e a apresentadora estão prestes a subir ao altar!

Enquanto conversava com Huck sobre a estreia de ‘Mania de Você’, em que interpreta ‘Ruda’, Nicolas foi surpreendido com uma mensagem da amada: “Tem muitas diferenças aí, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, têm agendas cheias, mas parece que tudo parou para a gente, o tempo parou para a gente”, Sabrina declarou.

Na sequência, Sato relembrou o começo do namoro em fevereiro deste ano: “Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte. Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove”, ela se derreteu.

“E eu estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e eu tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre, vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tá bom? Tenho mania de você, mania do Nicolas", Sabrina se declarou publicamente durante o programa.

Após a declaração, Luciano Huck decidiu aplaudir a atitude da ‘namorada’ do ator, que fez questão de corrirgir: “Agora é noiva”, ele anunciou o noivado de forma discreta, sem revelar mais detalhes do pedido. Vale lembrar que os rumores de que eles teriam assumido um compromisso mais sério circulam há meses, desde que a apresentadora foi vista com um anel especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Em entrevista ao Gshow, Sabrina negou o noivado, mas confirmou que a joia foi um presente: “Eu fico com vergonha, fico sem jeito de falar. Mas, sim, o anel foi o Nicolas que me deu de presente". E ela se declarou para o amado. "Eu estou feliz, estou amando. Quando você ama a pessoa e a pessoa te ama, quando é recíproco, é natural, e ele vai evoluindo", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Nicolas Prattes revela se arrepende de expor intimidade:

Recentemente, Nicolas Prattes viralizou nas redes sociais ao revelar detalhes das relações com Sabrina Sato. Após a polêmica, ele concedeu uma nova entrevista e foi questionado se se arrepende de compartilhar esses detalhes sobre seu relacionamento. Sincero, o ator negou e disse que está contente com a repercussão de suas declarações íntimas.