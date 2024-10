Millie Bobby Brown usou quatro vestidos em casamento; veja detalhes

Atriz de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown compartilhou fotos inéditas meses após casamento secreto com Jake Bongiovi, filho de Bon Jovi

Nesta quarta-feira, 02, Millie Bobby Brown surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos inéditas de seu casamento secreto e intimista com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. Em fotos publicadas pelo casal, foi possível identificar quatro vestidos diferentes usados pela jovem estrela de Stranger Things. Confira todos os detalhes sobre cada um deles!

A estrela de ‘Stranger Things’ subiu ao altar usando um vestido da grife Galia Lahav. A rede social oficial da marca publicou uma foto da peça e falou sobre a experiência.

"Estamos tão honrados por termos vestido a única Millie Bobby Brown para o seu casamento de conto de fadas com Jake Bongiovi! Projetar o seu vestido personalizado foi uma jornada tão emocionante, divertida e criativa e não o poderíamos ter feito sem o incrível Ryan Young. Cada detalhe veio perfeitamente e não conseguimos parar de "desmaiar" de tão deslumbrante ela estava! Parabéns Millie e Jake — um brinde para sempre!", comentaram, revelando que o vestido foi personalizado. A peça no modelo sereia contou com a adição de uma saia volumosa e detalhes de renda pelo modelito, o que transformou o vestido em uma modelagem dois em um.

Já na hora da festa, a jovem usou um vestido deslumbrante de Oscar de la Renta. A peça, longa e branca, era inteiramente rendada e, pela única foto divulgada, aparentava ter uma modelagem frente única. O vestido não está disponível no site oficial da marca, sugerindo que tenha sido feito sob medida especialmente para a data.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais tarde a atriz trocou de look mais uma vez, surgindo agora com um vestido curto feito de um tecido brilhante e cheio de movimento. Com um decote de estilo mais vintage, essa terceira peça se destacava pelas mangas caídas, conferindo um toque mais descontraído. A marca desta peça não foi compartilhada pela atriz.

Foto: Reprodução / Instagram

Ainda entre as fotos publicadas por seu marido, Jake, a atriz mostrou que usou um quarto vestido. A peça apareceu brevemente, aparentemente usado em um ensaio fotográfico, e, sem a marca identificada, exibia um estilo elegante e vintage. O look consistia em um espartilho combinado com uma saia midi volumosa e rendada.