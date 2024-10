Millie Bobby Brown abre álbum de fotos de casamento secreto com filho de Bon Jovi

Atriz de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown compartilha fotos inéditas meses após casamento secreto com Jake Bongiovi, filho de Bon Jovi

Nesta quarta-feira, 2, Millie Bobby Brown surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos inéditas de seu casamento secreto e intimista com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. Em suas redes sociais, a atriz finalmente confirmou que subiu ao altar e abriu um álbum de fotos após cinco meses de mistério sobre a cerimônia.

Em seu perfil no Instagram, Millie confirmou que disse "sim" e trocou alianças com Jake. Entre as fotos, o casal aparece posando para a ocasião especial em uma sala. Enquanto, a estrela da série 'Stranger Things' apostou em um vestido de noiva rendado e justo, com uma saia extra e véu longo, o noivo usou um terno elegante em preto e branco.

Nos registros, é possível notar que a cerimônia aconteceu em um jardim a céu aberto, decorado com flores brancas, incluindo um grande arco no altar. Após o casamento, os noivos fizeram um ensaio fotográfico no jardim e, em seguida, aproveitaram uma festa com alguns convidados, embora tenham compartilhado poucos cliques da celebração.

Em um dos raros registros da festa, Millie aparece posando com um vestido diferente e mostrando que se divertiu bastante durante o evento. Na legenda, a atriz se declarou para o marido: “Para sempre e sempre, sua esposa”, ela escreveu. Vale lembrar que os rumores sobre o casamento secreto circulam desde maio deste ano.

Segundo o jornal The Sun, os dois se casaram no civil em 'segredo' da mídia, com apenas familiares próximos do casal - incluindo Bon Jovi, pai de Jake - na celebração. Ainda de acordo com o veículo, o casal estava planejando uma cerimônia maior, mas já haviam se casado legalmente e assinaram a papelada em segredo.

Vale mencionar que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi começaram a namorar em 2021 e anunciaram o noivado em abril de 2023 por meio de um post nas redes sociais. Pouco tempo depois, a atriz revelou que o pedido de casamento aconteceu durante um mergulho, mas quase deu errado, já que o anel acabou flutuando pelo mar.

Jon Bon Jovi falou sobre casamento do filho com Millie Bobby Brown:

O cantor Jon Bon Jovi confirmou que seu filho Jake Bongiovi se casou com a atriz Millie Bobby Brown. Embora os pombinhos ainda não tenham comentado sobre assunto e permaneçam discretos em relação à união, o cantor falou brevemente sobre a cerimônia durante participação no programa The One Show, da BBC.