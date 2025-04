Mateus Pires fala sobre casamento e revela planos para o futuro: 'Lindo dividir isso com ele'

Sétimo eliminado do BBB 25, Mateus Pires conta como tem sido o pós em entrevista à CARAS Brasil

Mateus Pires (28) foi o sétimo eliminado do BBB 25, com 65,3% dos votos. Fora da casa mais vigiada do Brasil há algumas semanas, o arquiteto já conseguiu digerir os motivos que culminaram na sua saída do programa e, consequentemente, na separação da dupla Vitória Strada (28).

Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador fala sobre como foi se reconectar com o mundo real, revela planos para o futuro e fala do namorado, Junior Souto, com quem ele está desde agosto do ano passado.

"Processo [de reconexão] mais doido e engraçado da minha vida [risos]! Imagina entrar numa casa anônima, sair dela e descobrir que virou meme, que existem camisas com seu rosto, que existem pessoas maravilhosas que te amam e te dão um carinho gigante na rua, mas você nunca as viu pessoalmente, todo esse processo beira o inacreditável! E isso sem falar ainda no fato de que descobri que minha irmã está grávida. Gente são muitas camadas de informação e um WhatsApp com mais de 10 mil mensagens [risos]", conta.

Mateus deixou o reality show em um paredão triplo contra Guilherme Vilar (27) e Aline Patriarca (32). Hoje com atualizado com todas as informações, ele fala sobre sua eliminação. "Entendo, sinto que foi um paredão difícil, estava com pessoas que considerava muito fortes e percebi que o jogo tomou um rumo inesperado para mim", reconhece.

Mateus quer aproveitar a visibilidade conquistada com o programa para seguir carreira como influenciador digital. Sem deixar a Arquitetura de lado, sua área de formação e atuação, ele usa o espaço para projetar sua voz na música.

"Estou investindo na minha carreira como influenciador digital, conhecendo pessoas incríveis e trabalhando com marcas que me belisco às vezes para acreditar. Sigo com meu escritório de arquitetura, agora com uma projeção bem maior e claro correndo atrás do meu sonho de cantar, estou fazendo aulas, aprendendo coisas novas e tem sido um processo muito gostoso", revela.

Namorando Júnior Souto há quase um ano, Mateus despista sobre planos para casamento. No entanto, o ex-BBB confessa que tem amado passar essa nova fase da sua vida ao lado do eleito. "Saudade é um sentimento e tanto, né? Me surpreende só ter em português [risos]. Nosso reencontro foi de tirar o fôlego, agradeço muito ao Luciano Huck e ao pessoal do Domingão por esse momento. Por hora não há planos nesse sentido e nem conversamos sobre o tema, mas estamos vivendo esse pós programa juntos e tem sido lindo dividir isso com ele", afirma.