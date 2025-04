Sabrina Sato revela como foi lua de mel com Nicolas Prattes: 'Agora quero'

Após lua de mel com Nicolas Prattes, Sabrina Sato revela como foi experiência sem a filha e se deseja fazer mais viagens assim

A apresentadora Sabrina Sato voltou de sua lua de mel com Nicolas Prattes quase 15 dias fora do Brasil. Nesta quarta-feira, 02, a famosa retornou e compartilhou em sua rede social como foi a experiência.

Após alguns dias longe de sua filha, Zoe, de seis anos, fruto do relacionamento vivido com Duda Nagle, a artista contou que sentiu muita falta dela e revelou que pretende fazer mais viagens desse jeito por ter gostado muito.

"Voltei pra casa leve, feliz, amando e cheia de saudade da minha filha. Foi minha primeira lua de mel da vida e agora quero todo ano. Pode ser assim", disse como está se sentindo após ter feito a viagem com o esposo para a África.

É bom lembrar que o casal oficializou a união em janeiro deste ano. A apresentadora causou com a escolha de seu vestido de noiva e dividiu opinões com a peça diferenciada.

História de amor de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024. Os rumores começaram um pouco antes do Carnaval e depois eles curtiram juntos o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, eles viajaram e assumiram o namoro publicamente.

Em setembro, o ator revelou que estava noivo da apresentadora durante uma participação no 'Domingão com Huck', durante uma interação com Luciano Huck. "Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas", disse o apresentador. "Agora é noiva!", comentou Prattes. Depois, Sabrina participou do programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, e exibiu o anel de noivado.

Gravidez e perda

Em outubro, Sabrina e Nicolas anunciaram que estavam à espera do primeiro filho. A apresentadora, contudo, perdeu o bebê com 11 semanas. "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)", informaram.