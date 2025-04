Leo Chaves anuncia que será pai pela quinta vez e conta como está a esposa

Pai de quatro meninos, o cantor sertanejo Leo Chaves anunciou que está à espera de seu quinto filho e contou como está sua esposa

O cantor sertanejo Leo Chaves, que faz dupla musical com seu irmão,Victor Chaves, está prestes a se tornar pai pela quinta vez! O artista foi uma das atrações do sexto dia da nova edição da Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, e revelou com exclusividade que sua esposa, a designer de interiores Carolina Figueiredo, está grávida.

Ao ser questionado sobre o assunto, o sertanejo brincou que teria uma DR (discussão de relação) com a mulher, já que o casal ainda não havia anunciado a notícia oficialmente. "A gente não anunciou ainda. Saiu ali na palestra de forma muito espontânea e natural. Eu acabei falando que tenho quatro filho e vem o quinto por aí [...] Que bom que eu to anunciando com vocês aqui" ,confessou em seguida.

O artista também contou como a amada está se sentindo na segunda gestação. "Com um pouquinho de enjoo, mas está tudo bem, graças a Deus", disse. Ele ainda expressou sua animação com a chegada do bebê: "Filho é uma oportunidade de arrancar velhas roupas e vestir novas, conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais."

Quem são os filhos de Leo Chaves?

Além do bebê que está chegando, Leo Chaves e Carolina são pais de Francisco, que nasceu no dia 28 de maio do ano passado. O artista também é pai de Matheus, que está com 18 anos, Antônio, que tem 14, e o filho caçula, José, que está com oito aninhos. Os três são frutos do antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana.

Recentemente, Carolina dividiu alguns cliques ao lado do amado e do herdeiro e também mostrou o pequeno com seus irmãos mais velhos. Veja os registros!

