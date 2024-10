Lexa ganha declaração de Ricardo Vianna após festa de noivado: 'Me completa'

Juntos há cerca de um ano, a cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna oficializaram o noivado em uma festa intimista no Rio de Janeiro

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna realizaram uma festa intimista na sexta-feira, 11, em celebração ao noivado do casal. Juntos há cerca de 1 ano, os famosos oficializaram o pedido de casamento no evento de luxo no Rio de Janeiro ao lado de familiares e amigos próximos.

Na madrugada desta segunda-feira, 14, Lexa foi surpreendida por uma declaração bastante especial do companheiro. Por meio das redes sociais, Ricardo Vianna abriu um álbum com fotos da artista na festa de noivado e ressaltou o quanto é apaixonado por ela.

"Minha linda noiva. Eu te admiro, te honro e te amo!!! Obrigado por estar ao meu lado nessa aventura que é a vida. Obrigado por ser tão incrível! Uma mulher parceira, batalhadora, objetiva, cuidadosa, generosa, amorosa e conselheira! Você me completa e eu sou louco por você!! Obrigado por ter me proporcionado um ano repleto de amor! A data 11/10 conseguiu se tornar ainda mais especial!!! Eu te amo ao infinito e além!!!", escreveu o ator na legenda da postagem.

Encantada com a homenagem, Lexa fez questão de retribuir o carinho do noivo e deixou uma mensagem carinhosa nos comentários. "Que lindo! Obrigada meu amor! Estamos vivendo momentos especiais e ÚNICOS! Amo o seu amor pela vida e amo amar você OKAY?", declarou a famosa.

Quem também marcou presença nos comentários da publicação foi Darlin Ferrattry, mãe da cantora. "Minha filha merece absolutamente toda felicidade do mundo, respeito e amor pq tem um coração lindo e bondoso! Lexa amor de todos nós", disse a sogra de Ricardo Vianna.

Vale lembrar que Lexa foi pedida em casamento durante uma viagem do casal à Noruega, em fevereiro deste ano. Os dois subirão ao altar ainda em 2025.

