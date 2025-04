Alicia X passa por cirurgia e revela o motivo: 'Coisa séria'

Em suas redes sociais, Alicia X contou que passou por uma cirurgia e revelou os motivos que a levaram a tomar tal decisão

Em suas redes sociais, Alicia X sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 9, a cantora contou que passou por uma rinoplastia em um famoso hospital de São Paulo. A famosa revelou que optou por fazer o procedimento por motivos que vão muito além da estética.

"Sei que muitos vão dizer que minha cirurgia foi só por [questão] estética, mas só quem sofre a vida inteira encatarrado sabe o que estou falando. Carne esponjosa, desvio de septo, bronquite asmática, uso todo dia Neosoro. Tudo aquilo que faz muito mal, que acelera o coração", disse ela.

Em seguida, Alicia afirmou que demorou para tomar a decisão. "A rinoplastia é coisa séria para mim. Uma das cirurgias plásticas mais delicadas. O nariz fica literalmente no meio do seu rosto. Por isso fui atrás de um médico legal. Sempre tive vontade de operar com ele, que é o Dr. Frederico Keim, porque confio nele. A respiração é algo muito sério, principalmente para os cantores, então falei: vou ter que mudar isso. Vai ficar exageradamente forçado nos primeiros meses. Já estou preparada, então estejam aqui comigo, me dando muito amor e carinho", concluiu.

A rinoplastia é uma cirurgia capaz de mudar o tamanho e o formato do nariz, mas também pode ajudar a corrigir problemas respiratórios, como o desvio de septo.

Novo visual

A influencer Alicia X decidiu abandonar as mechas vermelhas em seu cabelo, a sua marca registrada desde o início de sua carreira nas redes sociais e tingir o cabelo todo na cor vermelha. A famosa compartilhou o resultado da transformação por meio de um vídeo publicado no feed de seu perfil no Instagram.

"Eu sou uma pessoa que vive em eras e estava há quase cinco anos com esse cabelo preto e vermelho. O vermelho sempre foi uma cor que me representou muito. Quando eu pintei as mechas de vermelho, eu me senti muito eu mesma. Então decidi pintar o resto do cabelo porque quero ser muito mais eu, sabe?", disse ela.

Então, ela contou que a mudança no cabelo combinou com sua nova fase na carreira. "Acho que só faz sentido fazer uma grande mudança quando a gente também mudou por dentro, sabe? Eu sinto que evoluí muitas coisas e quero transparecer isso de dentro para fora", disse ela, e completou: "Eu sigo muito meu coração e meu coração diz que eu tenho que fazer isso. Então estou mudando muito feliz, muito contente mesmo".

Leia também: Alicia X fala sobre bissexualidade: "É real e merece visibilidade"