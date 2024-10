Veja o bolo e a decoração da festa de noivado de Lexa e Ricardo Vianna

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna oficializaram o noivado com uma festa intimista na tarde desta sexta-feira, 11, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna oficializaram o noivado com uma festa intimista na tarde desta sexta-feira, 11, realizada em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares e amigos próximos do casal e contou com uma decoração em tons brancos e verdes, com uma estética elegante e natural.

Já o bolo foi confeitado na cor branca e rodeado por arranjos de flores brancas, com detalhes verdes. A mesa foi composta também por doces finos. Para complementar a decoração, os noivos apostaram em luminárias suspensas e vasos com flores e plantas ornamentais brancas e verdes para enfeitar o chão ao redor da mesa.

O casal pretende oficializar o casamento em 2025, mas a data ainda é mantida em segredo por eles. Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu em uma viagem deles para a Europa. O ator escolheu um ponto da Noruega, onde é possível ver a aurora boreal, para pedir a mão da amada.

Veja as fotos do evento:

Lexa fala sobre planos com Ricardo Vianna

Recentemente, Lexa abriu o coração e falou um pouco sobre os planos ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna. Em entrevista ao Portal LeoDias, Lexa revelou que a data para os dois subirem ao altar já está marcada. A cantora, no entanto, explicou que, por enquanto, prefere não revelar ao público para 'não dar azar'.

"Está vindo! Vem ano que vem [o casamento]. Já temos data, mas não posso falar para não dar azar", se divertiu a ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos'. "Esse ano a gente vai fazer alguma festinha para comemorar o noivado. A gente já vai fazer uma ano no mês que vem", acrescentou.