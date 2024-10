Lexa realiza festa intimista para celebrar seu noivado com Ricardo Vianna

É oficial! Lexa vai anunciar o seu noivado com Ricardo Vianna em uma festa intimista para sua família e os amigos nesta sexta-feira, 11

A cantora Lexa vai viver uma noite romântica nesta sexta-feira, 11. A estrela organizou uma festa intimista para celebrar o seu noivado com o ator Ricardo Vianna.

O evento acontecerá no Rio de Janeiro para que ela possa celebrar o seu noivado com a família e os amigos. O casal pretende oficializar o casamento em 2025, mas a data ainda é mantida em segredo por eles.

Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu em uma viagem deles para a Noruega em fevereiro deste ano. Ele aproveitou um passeio especial para pedir a mão da amada.

Dívida

A cantora Lexa se pronunciou sobre os rumores envolvendo uma dívida que ela herdou do seu casamento com MC Guimê, de quem já se separou. Os dois são acusados de não cumprirem um contrato e são cobrados para pagarem um valor milionário. Agora, ela explicou o seu lado na história.

Lexa disse que não assinou o contrato da casa porque não morava no local quando o acordo foi fechado. Ela passou a ser uma parte responsável na dívida porque era casada com MC Guimê. Assim, ela tenta um acordo para acabar com o assunto, mas não consegue.

"Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Eu já tento acordo há anos. Só que eu tento acordo sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não! Essa dívida nem era minha. Quando esse contrato foi fechado, nem em São Paulo eu morava. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu não assinei, eu nem conheço essas pessoas, não conheço os credores. Mas, como eu casei, essa dívida que era do meu ex, acabou vindo para mim também”, disse ela.

E completou: “O fato é: eu tento sempre fazer o acordo - e chegaram a aceitar um acordo, inclusive. Mandei uma proposta, eles voltaram com a contraproposta, eu falei: beleza, então vamos nesta proposta. Ah não, agora queremos mais. Estou sozinha tentando resolver um super problema. É sempre esse diálogo de mais e mais e mais. Só que eu não acho justo eu pagar sozinha, nem conheço essas pessoas, nunca assinei esse contrato. Eu só fui convidada para pagar. Eu estou tentando resolver, eu sou a única que está tentando resolver”.

Então, Lexa alfinetou o ex-marido ao dizer que não acha que é justo quitar a dívida sozinha. "Agora, pensem comigo, se estava perto de chegar em um acordo, por que agora é vexatório? Falaram que é vexatório o valor, sendo que eles tinham concordado. Sai matéria atrás de matéria falando de mim. Vocês acham certo eu pagar sozinha por isso? Vocês acham certo quando está perto do acordo ser fechado as pessoas quererem mais o tempo inteiro? Aí, o que acontece? O valor vai aumentando com o passar do tempo. Então é interessante, né. O valor que estava em X, já está o dobro. Eu tento acordo há anos. Eu só fico vendo o meu nome sair na mídia e lendo um monte de barbaridades, pessoas que não tem noção do que está acontecendo. Maneiro, legal. Enquanto a outra pessoa lá não mexe isso aqui para tentar resolver. Desculpa estar desabafando, mas eu não aguento mais esse assunto”, finalizou.