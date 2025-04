Pedro Scooby aproveita dia de surfe com o filho, Dom

Fruto do relacionamento de Pedro Scooby e Luana Piovani, Dom curtiu um dia de surfe ao lado do pai nesta quarta-feira, 9; veja as fotos

Nesta quarta-feira, 9, Pedro Scooby aproveitou o dia para surfar ao lado de seu filho , Dom, de 13 anos, na Prainha, no Rio de Janeiro. Fruto da antiga relação do atleta com Luana Piovani, o jovem está morando no Brasil com o pai e a madrasta, Cintia Dicker, desde 2024, enquanto a mãe e os irmãos, Bem e Liz, moram em Cascais, no litoral de Portugal.

Enquanto se arriscava nas ondas, o garoto era observado de longe pelo pai, que também se jogou no mar para surfar. Apesar da concentração durante a atividade, pai e filho aproveitavam as pausas entre as ondas para conversar.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Reencontro

Pedro Scooby esteve com a família completa recentemente! Em dezembro, o surfista seguiu até um aeroporto do Rio de Janeiro para receber os filhos gêmeos, Bem e Liz, de 9 anos, no Brasil. As crianças, frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani, residem em Portugal com a atriz.

Em seus stories no Instagram, Pedro Scooby filmou o momento em que os herdeiros desembarcaram no país e seguiram para reencontrá-lo. No vídeo compartilhado pelo famoso, Bem e Liz aparecem correndo em direção à madrastra, Cintia Dicker, que estava junto com o pai no local.

"Chegaram", escreveu o surfista e ex-BBB na legenda da postagem. O momento emocionante não parou por aí: ele ainda mostrou as crianças reencontrando os outros irmãos, Dom, de 12 anos, primogênito de Scooby e Luana Piovani; e a pequena Aurora, de quase 2 anos, sua filha com Cintia.

Pedro finalizou a sequência especial com uma foto de todos os filhos reunidos. Vale lembrar que Dom mora atualmente com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro. O filho mais velho de Luana decidiu retornar ao país de origem, com a permissão da mãe, no início deste ano. Veja as fotos!

Leia também:Especialista alerta riscos de atitude de Pedro Scooby com o filho: 'Pode trazer trauma'