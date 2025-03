Jakelyne Oliveira mostra ensaio de pré-casamento com Mariano

Casalzão! Noivos, a modelo Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano realizaram um ensaio especial de pré-casamento: 'Contando os dias'

Jakelyne Oliveira e Mariano estão contando os dias para subir ao altar! Juntos desde 2020, quando se conheceram em 'A Fazenda 12', o casal oficializará a união no dia 15 de abril, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo.

Na última quarta-feira, 26, a modelo usou as redes sociais para compartilhar com o público um álbum de fotos especiais do ensaio de pré-casamento do casal. Esbanjando alegria e romantismo, Jakelyne e Mariano posaram ao ar livre e usaram três looks distintos.

Para uma parte da sessão de registros, a noiva escolheu um vestido branco longo com uma cauda na parte de trás, enquanto o cantor usou uma camisa branca e uma calça clara. A modelo e influenciadora digital ainda elegeu um outro vestido da mesma cor, desta vez sem alças. Por último, os dois posaram com peças em jeans.

"Contando os dias para o nosso ‘SIM’! Que Deus continue nos abençoando hoje, amanhã e para sempre", escreveu Jakelyne Oliveira na legenda da publicação. Vale lembrar que o casamento dos famosos já está nos preparativos finais.

Em entrevista à 'Vogue Brasil', a noiva explicou o significado da data escolhida para a cerimônia: "Vimos que em abril o dia 15 caía numa terça-feira e ele me pediu em casamento em um dia 15. Fizemos nossa oração para ver se realmente era essa data e quando chegamos no carro apareceu no painel 15h15", recordou.

Confira o ensaio de Jakelyne Oliveira e Mariano:

Jakelyne Oliveira entrega menu inusitado de seu casamento

Em abril deste ano, Jakelyne Oliveira e Mariano irão oficializar a união em uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Com os preparativos a mil, o casal que se formou durante A Fazenda 12 têm se dedicado a escolher os mínimos detalhes do casamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo confessou que o menu do evento contará com um doce inusitado: uma mistura de farinha láctea. O motivo? Os dois dividiram o prato inúmeras vezes no reality show da Record; confira mais detalhes!

