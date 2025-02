Jakelyne Oliveira entrega menu inusitado de seu casamento com Mariano: 'Faz parte da nossa história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jakelyne Oliveira compartilhou mais detalhes de seu casamento com Mariano, que será realizado no dia 15 de abril deste ano

Em abril deste ano, Jakelyne Oliveira (31) e Mariano (38) irão oficializar a união em uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Com os preparativos a mil, o casal que se formou durante A Fazenda 12 têm se dedicado a escolher os mínimos detalhes do casamento. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo confessou que o menu do evento contará com um doce inusitado: uma mistura de farinha láctea. O motivo? Os dois dividiram o prato inúmeras vezes no reality show da Record.

"Os nossos fãs sempre falam do doce de farinha láctea que o Ricardo [nome de Mariano] fazia para mim em A Fazenda. Ele fazia em uma cumbuqinha a farinha láctea e a gente comia isso. Comemos a edição inteira esse docinho, inclusive engordei horrores", brincou.

"Nós vamos fazer a degustação com bolo, com a moça dos doces, né? E nós pedimos um brigadeiro de farinha de farinha láctea, que é um docinho, né? É uma coisa super simples que ele fazia lá. Ele até brinca, ele fala: 'Gente, todo mundo fala desse doce de farinha láctea, é a coisa mais simples do mundo'. Só que aí como faz parte da nossa história, nós vamos pedir esse docinho de farinha láctea", concluiu.

Durante A Fazenda 12, Mariano surpreendeu os peões com a simples receita do docinho. Inclusive, Jakelyne Oliveira pediu diversas vezes para que ela fizesse o famoso brigadeiro de farinha láctea. "Finalizar com um brigadeirinho de farinha láctea?Desde ontem estou implorando", disse em um dos momentos.

Para a CARAS Brasil, a modelo ainda confessou que usará dois vestidos no dia 15 de abril. Mesmo diversas pessoas indicando que ela fizesse um único com um vestido curto embaixo e um maior por cima, Jakelyne Oliveira optou por dois modelos: "Foi muito especial para mim ver o vestido que eu estava sonhando ser colocado em um papel (...) Eu fiquei muito feliz, muito emocionada. É uma experiência única ver o vestido criando forma".

"Eu terei dois vestidos. Será o mesmo modelo de vestido, porém um na versão curta. Muitos falam assim: 'Aí, por que você não faz um vestido curto embaixo e o maior por cima? Não foi uma opção minha. Eu optei em fazer duas opções de vestido, a versão curta e a versão longa, até pensando que o curto eu vou poder usar em outra ocasião também, porque o de noiva, até onde eu penso, aqui agora só no casamento, né?", finalizou.

