Herdeiro de César Filho pediu que o vestido de sua noiva tivesse detalhe especial

Filho do apresentador César Filho com Elaine Mickely, Luigi Cesar ajudou a escolher o vestido de casamento da noiva e pediu detalhe especial

Na última terça-feira, 30, Luigi César, filho do apresentador César Filho e da atriz Elaine Mickely, se casou com Júlia Vieira. Antes da cerimônia, a noiva contou que o futuro marido fez um pedido especial para seu vestido. Ele participou indiretamente da escolha ao pedir que ela subisse ao altar com um modelo "bem princesa".

Em entrevista à Quem, Júlia detalhou a decisão do noivo, que não fez muitas solicitações, mas desejou que o vestido parecesse com o de uma princesa. Com base na vontade de Luigi, ela entrou em contato com o estilista Lucas Anderi, que é bastante conhecido pelas celebridades. Juntos eles criaram um modelo especial que atendesse a esse requisito.

Além disso, Júlia destacou que incorporou seus próprios gostos na criação do modelo, garantindo que o vestido transmitisse sua personalidade e seus valores de uma maneira única: "Durante toda a escolha, a minha referência era essa, de um vestido super romântico, princesa e condizente com os valores e princípios que tenho", disse a noivinha.

Em suas redes sociais, ela mostrou que escolheu um modelo tradicional branco e fez questão de atender aos desejos do futuro marido. Com uma saia volumosa e detalhes românticos, como bordados, renda, transparência e um véu longo, o vestido foi cuidadosamente escolhido para criar uma aparência que lembrasse um conto de fadas.

Enquanto isso, o noivo, Luigi César, apostou em um modelo mais tradicional e marcou presença usando um terno azul confeccionado pelo estilista Ricardo Almeida. Vale lembrar que Luigi e Júlia estão juntos há três anos e já haviam se casado no civil em junho de 2024, em uma cerimônia no jardim da mansão de César e Elaine em Alphaville, na Grande São Paulo.

Veja a decoração do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira:

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira aconteceu nesta terça-feira, 30, com um estilo romântico e elegante. O noivo é o filho caçula do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely. Para o grande dia, Luigi e Júlia escolheram uma fazenda no interior de São Paulo e capricharam nos detalhes da decoração do local da cerimônia religiosa e da festa; veja fotos!