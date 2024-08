Gloria Groove revela planos para subir ao altar com namorado: ‘Festa de quatro dias’

Discretíssima sobre seu relacionamento, Gloria Groove abre o coração e revela seus planos para o casamento após 10 anos de namoro

Gloria Groove está prestes a subir ao altar! Em uma conversa com o TV Fama, a cantora, que costuma ser bastante discreta sobre seu relacionamento, revelou que já começou a planejar sua festa de casamento. Após 10 anos de namoro, ela dividiu que está pronta para oficializar sua união com o artesão e artista plástico Pedro Luís.

Durante a entrevista, a dona do hit “Quem é Essa Menina de Vermelho?” revelou que está se preparando para vestir branco em breve. Após uma década de relacionamento, Gloria contou que planeja um casamento que pode variar de uma cerimônia extremamente intimista até um evento grandioso de quatro dias.

Gloria explicou que ainda está definindo os detalhes com seu namorado, mas promete que será uma celebração à altura de seu amor: “Quero fazer alguma coisa muito legal que a gente não pensou ainda. Mas é engraçado que esse ano está caindo várias festas de casamento, bodas. É o amor cercando, é o ano da Serenata”, ela celebrou.

“A gente vive contemplando se quer fazer uma festa para mostrar, para todo mundo, ou se é uma festa para a gente sentir. Ainda não decidi, estou no processo de saber como eu vou celebrar o amor do meu jeitinho”, disse a artista, que está definindo os detalhes da cerimônia: “Sou pouco dramática na hora de fazer as minhas coisas”, contou.

“Tenho até medo de querer fazer uma coisa e terminar em uma festa de quatro dias. Então, vamos ver onde eu vou chegar com isso”, Glória brincou com o planejamento. Vale lembrar que em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista contou que celebrou uma década de namoro no estilo mais romântico possível, com direito a jantar e declaração de amor.

"O meu dia de hoje está sendo falando sobre amor um monte porque eu estou falando com várias pessoas, aproveitando esse dia para fortalecer ainda mais a Serenata da GG e o conceito dessa era, mas eu estou em casa com o amor da minha vida e a gente vai ficar aqui juntos hoje, dando atenção [um para o outro] e jantar juntos e tudo mais", contou.

Gloria Groove esclarece polêmica com fã:

Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo em que Gloria Groove deu um chega para lá em um fã após show realizado em Paris, na França. Alguns internautas chegaram a criticar a cantora pela maneira que ela tratou o admirador. Em entrevista para a Quem, a artista explicou o que aconteceu após a confusão bombar na web.