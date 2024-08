Gloria Groove esclarece polêmica com fã: 'Não gosto de gente folgada'

Após ter dado um 'chega para lá' em fã após show em Paris, na França, Gloria Groove esclareceu a situação e explicou o que aconteceu

Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo em que Gloria Groove deu um chega para lá em um fã após show realizado em Paris, na França. Alguns internautas chegaram a criticar a cantora pela maneira que ela tratou o admirador.

Em entrevista para a Quem, a artista explicou o que aconteceu. "Já tinha rolado show, tinha rolado tudo e estava organizando os fãs. Falei 'façam uma paredona que vou aí e me encaixo no meio, a gente faz a foto'. Aí um veio correndo do meio do povo com o celular assim ó [gesto de braço levantado], 'vou fazer antes de todo mundo' e eu não aguento, né?", disse ela.

Em seguida, Gloria afirmou que não tolera certas atitudes. "Aí eu vou dar razão para qualquer pessoa que já me achou algum dia um pouco grossa, um pouco incisiva digamos assim. Tenho essa coisa bruxa minha mesmo, não nego. Pode me achar grossa, não tem problema nenhum, mas sem educação jamais porque trato os meus fãs com o maior amor do mundo. Quem já esteve comigo dentro de camarim, momento de atendimento e toda a imprensa, sempre estou muito disponível, muito atenta. Mas não gosto de gente folgada e não gosto de gente que atravessa", disparou.

Para finalizar, ela garantiu que os fãs têm boas memórias com ela. "Tenho a segurança de saber que os meus fãs só levam comigo histórias de muito amor, muito carinho e de muita atenção nos momentos em que a gente está junto. É isso que eu tento fazer e organizar da melhor forma, né? E na hora que alguma coisa sai do combinado, tento dar o meu jeitinho ali arrumada da minha forma".

Transição de carreira

No Altas Horas recentemente Gloria Groove contou como o amor transformou não apenas sua vida, mas também sua carreira, que passou por uma transformação em 2024, com o lançamento do álbum "Serenata da GG". O projeto apresenta ao público o lado pagodeiro da artista.

Ao explicar como chegou a este novo momento profissional, Gloria fez questão de falar da família e do marido, o artesão Pedro Luís, com quem completa dez anos juntos em 2024: "O amor fez barulho na minha vida este ano. Esse projeto de agora, a 'Serenata da GG', não teria saído se eu não tivesse passado por esse momento de entender que meu principal diferencial na vida é o amor, mesmo”, disse.