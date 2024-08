Giulia Be exibe anel de noivado caríssimo com significado especial; saiba mais

Você usaria? Prestes a subir ao altar com herdeiro da família Kennedy, Giulia Be exibe seu anel de noivado luxuoso e revela significado especial

Nesta segunda-feira, 12, Giulia Be anunciou seu noivado com Conor Kennedy. Após três anos de namoro, a cantora brasileira disse o tão sonhado "sim" e está prestes a integrar uma das dinastias mais famosas do mundo. Para celebrar esse novo capítulo em sua vida, ela foi presenteada com um anel luxuoso e repleto de significado.

Em seu perfil no Instagram, Giulia, que costuma manter seu relacionamento longe dos holofotes, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos do pedido de casamento. Nas imagens, o casal aparece na sala de casa iluminada por velas durante o momento especial. Entre os registros, o destaque vai para o anel de noivado.

Em uma das fotos, Conor segura uma caixinha azul tiffany, da famosa joalheria norte-americana. Giulia também compartilhou uma imagem detalhada do anel, que é de ouro e possui um diamante bem grande em corte de pêra no centro. Para Vogue, ela contou que o formato tem um significado muito especial e simboliza lágrimas de alegria .

Além do simbolismo, o anel tem um valor exorbitante. No site da joalheria, os preços devem ser consultados diretamente com um vendedor, mas no portal do exterior é possível verificar que o modelo pode custar até $26.300 dólares , dependendo do quilate. Em reais, isso corresponde a aproximadamente R$ 144 mil .

“Este anel é um reflexo impressionante do imenso esforço necessário para atingir as proporções perfeitas e dá uma aparência esbelta e alongada ao dedo”, informa a joalheria, que promete oferecer garantia vitalícia ao produto e atendimento personalizado, além de utilizar diamantes ‘lendários’ em modelos tradicionais.

Nos comentários do anúncio de noivado, Giulia e Conor receberam elogios e votos de felicidade: “É Giulia, sua vida é um filme, pode pausar essa cena”, disse uma seguidora. “Merece toda felicidade do mundo”, se derreteu mais uma. “A menina solta se prendeu”, brincou mais uma. “Que anel maravilhoso!”, opinou outra admiradora.

Quem é o noivo de Giulia Be?

Vale lembrar que Giulia Be conheceu Conor Kennedy através da irmã dele, de quem era amiga, e eles começaram a trocar mensagens. Em pouco tempo, eles engataram um romance, mas a relação foi abalada quando o empresário decidiu servir ao exército norte-americano e passou um ano afastado da namorada lutando na guerra da Ucrânia.

Após completar o serviço militar, Conor retornou para casa e agora mora com Giulia, além de ter oficializado o pedido de casamento. É importante mencionar que ele é filho de Robert F. Kennedy Jr, sobrinho do presidente John F. Kennedy. Além disso, ele já namorou outras celebridades, como Taylor Swift, mas escolheu se comprometer de vez com a brasileira.