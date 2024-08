Giulia Be surpreende ao anunciar noivado com herdeiro da família Kennedy

Vem casamento por aí! Giulia Be disse 'sim' e está noiva do herdeiro do ex-presidente dos EUA, John F. Kennedy; saiba como foi o pedido!

Nesta segunda-feira, 12, Giulia Be surpreendeu ao anunciar seu noivado com o historiador e empresário Conor Kennedy. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz e cantora brasileira revelou que disse o tão sonhado "sim" e agora planeja subir ao altar com um dos herdeiros do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963).

Através da Vogue, Giulia compartilhou registros do momento em que seu namorado fez o tão sonhado pedido de casamento. Nas imagens, eles aparecem sorridentes em um quarto iluminado por velas. Conor surge segurando uma caixa de uma joalheria de luxo, com um anel que apresenta um diamante em lapidação pera, para simbolizar lágrimas de alegria.

Além disso, o pedido foi feito ao som da canção "Your Song" de Elton John, criando um ambiente romântico na sala da casa onde o casal vive em Los Angeles. Nas redes sociais, o momento encantou os seguidores: “O verdadeiro significado de zerou a vida”, disse uma. “Meu Deus, que lindos”, escreveu outra. “Agora ela vai ser uma Kennedy”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vogue Brasil (@voguebrasil)

Vale lembrar que Giulia conheceu Conor Kennedy através da irmã dele, de quem era amiga. Um dia, ela encontrou o sobrinho-neto do ex-presidente e passou seu número para que eles pudessem manter contato. Conor então baixou o WhatsApp apenas para conversar com a brasileira, e logo o relacionamento deles evoluiu para um namoro.

No entanto, a relação foi abalada quando Conor decidiu servir ao exército norte-americano e passou um ano na guerra da Ucrânia. Giulia relatou em suas redes sociais que, apesar dos esforços dele para se manter próximo, enviando presentes como buquês de flores e cartas, eles enfrentaram longos períodos sem conseguir se comunicar.

Após completar o serviço militar, Conor retornou para casa e agora mora com Giulia, além de ter oficializado o pedido de casamento. É importante mencionar que Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do presidente John F. Kennedy. Além disso, ele já namorou outras celebridades, como Taylor Swift, mas escolheu se comprometer de vez com a brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIULIA (@giulia)

Giulia Be celebra um ano de namoro com Conor Kennedy:

No ano passado, Giulia Be deixou seus seguidores emocionados ao fazer uma homenagem para comemorar seu primeiro ano ao lado do amado. Ela também revelou detalhes da relação, que precisou lidar com a distância após o neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917–1963), servir ao exército e lutar na guerra da Ucrânia.