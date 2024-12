Fotos oficiais: Larissa Manoela e André Luiz revelam detalhes do casamento

Hora de ver as fotos oficiais do casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach! Os dois abriram álbuns com momentos especiais da cerimônia

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach abriram álbuns de fotos nas redes sociais para mostrarem as imagens oficiais do terceiro casamento deles. A cerimônia aconteceu ao ar livre na última terça-feira, 17, no Rio de Janeiro e contou com muito luxo e romantismo. Depois de mostrarem o vídeo da celebração, eles revelaram os detalhes nas fotos oficiais.

Nas imagens, os noivos mostraram detalhes de seus looks, a emoção na hora da celebração no altar e também o ensaio fotográfico dos recém-casados. “Um sonho real”, disse André na legenda do seu post.

Larissa e André se casaram com looks brancos. Ela escolheu um vestido com saia volumosa e com babados que lembravam flores. Por sua vez, ele apostou em um terno branco com gravata borboleta.

Veja a alegria dos noivos nas fotos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

O segundo vestido de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela se casou pela terceira vez com o mesmo marido, o ator André Luiz Frambach. A cerimônia romântica aconteceu na tarde de terça-feira, 17, e contou com a presença de famosos entre os padrinhos e convidados. Inclusive, a noiva usou dois vestidos em seu dia especial.

Durante a cerimônia ao ar livre, ela surgiu com um vestido de noiva clássica, com direito a saia volumosa e véu comprido. O primeiro vestido teve o estilo de princesa e esbanjou romantismo.

Logo depois, ela trocou o modelito e surgiu com o seu segundo vestido de noiva do dia. Larissa Manoela apostou em um look curtinho, mas com referências do primeiro vestido. Por exemplo, o segundo vestido tinha as mesmas flores na saia que o primeiro look. O segundo look era tomara que caia e dava toda a liberdade de movimento para a noiva curtir a festa até de madrugada.

Leia também: Maisa Silva usa look rosa para ser madrinha de Larissa Manoela. Veja as fotos