Maisa Silva usa look rosa para ser madrinha de Larissa Manoela. Veja as fotos

Maisa Silva mostra detalhes de seu vestido rosa para ser madrinha no terceiro casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

A atriz Maisa Silva viveu um dia especial na última terça-feira, 17, ao ser madrinha no terceiro casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach. Ela fez parte do time de padrinhos e entrou na cerimônia ao lado do ator Jean Paulo Campos.

Nas redes sociais, a estrela mostrou os detalhes de seu vestido encantador. Ela usou um look rosa sem alças feito em cetim e usou um colar clássico.

Ao falar sobre Larissa Manoela, Maisa disse: “Mais linda do mundo. Ainda encontrando palavras para descrever a emoção que foi ver você entrando nesse altar. Ser sua madrinha foi um dos presentes mais especiais em todos esses anos de amizade. Te amo! Que seu final feliz seja assim… Cheio de amor”, declarou.

Qual o valor da fortuna de Maisa?

Maisa Silva cresceu diante dos holofotes. Desde que ela estreou na TV aos três anos, a artista nunca mais saiu da frente das câmeras. E recentemente, a atriz atingiu um novo patamar na sua carreira ao estrear como a Bia, vilã de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Além de atriz, a jovem de 22 anos também é influenciadora digital. Segundo dados recentes levantados pela Influency.me, o nome de Maisa aparece como o mais buscado no Google, o que faz com que muitas marcas queiram fechar publicidade com ela.

Estima-se que a fortuna de Maisa seja em torno de R$ 30 milhões. Para um simples post patrocinado no Instagram, o valor pode variar de R$ 150 mil a R$ 800 mil.

Além disso, Maisa também é empresária. Em 2019, a artista fundou com seu empresário Guilherme Oliveira, uma agência focada em conectar marcas com artistas para campanhas de publicidade e projetos de marketing. A empresa possui capital social de R$ 300 mil. A jovem também é sócia da Maisa Produções Artísticas, empresa fundada em 2008 e que atualmente tem faturamento anual de R$ 240 mil.

