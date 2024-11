Ex-BBB Isabelle mostra reação com pedido de casamento feito por Matteus

Fofos! O ex-BBB Matteus surpreendeu Isabelle com pedido de casamento emocionante durante viagem do casal à Paris; veja o vídeo

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão noivos! No sábado, 9, o casal surpreendeu os fãs ao revelar através das redes sociais que aconteceu um pedido de casamento durante uma viagem dos dois à Paris.

Matteus, vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, preparou a surpresa para a companheira em um passeio realizado por eles na Disneyland local. A ocasião especial, incluindo a reação emocionante de Isabelle, foi registrada por fotógrafos que estão os acompanhando na viagem internacional.

Após o ex-brother compartilhar com o público um álbum de fotos do momento em que pediu a mão da Cunhã-Poranga em casamento, foi a vez da manauara mostrar um vídeo de sua reação ao se deparar com Matteus Amaral ajoelhado segurando uma caixinha com o anel de noivado.

No registro, é possível perceber o quanto a ex-BBB ficou emocionada. "Mil vezes sim", escreveu Isabelle Nogueira na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores do casal celebraram a novidade junto com os noivos.

"Lindossssss! Muitas felicidades pra vocês!", declarou a apresentadora Talitha Morete. "Meu Deus, que lindo! Sejam felizes! Vocês merecem!", desejou a ex-BBB Vivian Amorim. "Parabéns mil vezes, seus lindos", disse uma seguidora. "Meu Deus, eu tô em choque! O pedido veio", vibrou outra.

Vale lembrar que Isabelle e Matteus iniciaram o romance em abril deste ano, nos últimos dias de confinamento do BBB 24. Após o fim do reality show da Globo, o ex-brother pediu oficialmente a manauara em namoro. Atualmente, o casal mora junto em um apartamento em São Paulo.

Veja o vídeo do pedido de casamento de Matteus para Isabelle:

Em Paris, Isabelle Nogueira expressa gratidão ao exibir registros de viagem

Na última sexta-feira, Isabelle Nogueira usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem à Paris, na França, além de fazer uma reflexão emocionante. Acompanhada do agora noivo, o também ex-BBB Matteus Amaral, a dançarina tem aproveitado ao máximo os dias parisienses.

Nas imagens publicadas, a cunhã poranga surgiu com um look elegante de inverno, enquanto investia nas poses e no carão em frente à Torre Eiffel; confira detalhes!