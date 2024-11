Em Paris, Isabelle Nogueira expressa gratidão ao exibir novos registros de viagem

Que linda! A ex-BBB Isabelle Nogueira usou as redes sociais para compartilhar reflexão ao abrir álbum de fotos de viagem à Paris: "Nem parece real"

Nesta sexta-feira, 8, Isabelle Nogueira usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem à Paris, na França, além de fazer uma reflexão emocionante. Acompanhada do namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral, a dançarina tem aproveitado ao máximo os dias parisienses.

Nas imagens publicadas, a cunhã poranga surgiu com um look elegante de inverno, enquanto investia nas poses e no carão em frente à Torre Eiffel.

"CUNHÃ EM PARIIIIIIS. Meu Deus, que sonho!!! Às vezes nem parece real que absolutamente tudo que eu sonhei estou realizando. Deus seja louvado. Obrigada meu Deus! Pra você, eu digo: sonhe, creia em Deus, mentalize e se prepare para realizar. A sua hora vai chegar!", escreveu ela na legenda da postagem.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Arrasa demais essa cunhã", ressaltou uma seguidora. "Olha ela deixando Paris ainda mais bonita", escreveu outra. "É maravilhoso demais te ver realizar tantos sonhos! Te amo, meu amor! Linda", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

Isabelle e Matteus Amaral ficam presos em elevador da Torre Eiffel após blackout

Eita! Na última quinta-feira, 07, durante a viagem à Paris, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira compartilharam com os seguidores que ficaram presos no elevador de um dos pontos turísticos mais famosos da lá: a Torre Eiffel. Segundo relato do casal, o episódio dificilmente ocorre e pode acontecer ocasionalmente.

No caso de Isabelle e Matteus, eles foram os 'felizardos' da vez. Sem precisar quanto tempo demorou para a luz voltar, a Cunhã Poranga do Boi Garantido contou que juntamente com eles, havia também uma grávida.

Matteus contou como foi o sufoco que passaram no alto dos 312m da Torre Eiffel: "Nós estávamos subindo para ir ao topo da torre e acabou a luz. Houve um blackout, imagina a altura! A moça disse que nos 130 anos da torre e nunca aconteceu nada. Podemos ficar presos de cinco a uma hora."

"Que agoniza ficar presa naquele elevadorzinho... Tinha uma grade e disse que podia levar de 5 minutos a uma hora. Estamos no topo do topo. Olha isso! Parece que estou no mar. É assustador", disse Isabelle ao chegar no alto da torre.