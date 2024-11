Silvia Abravanel e Gustavo Moura dão detalhes sobre a cerimônia de casamento

Após adiarem a cerimônia para 2025, Silvia Abravanel e Gustavo Moura revelaram o local e o mês que eles vão oficializar a união

Silvia Abravanel e Gustavo Moura revelaram quando e onde pretendem oficializar a união. Os dois iriam se casar em outubro, mas decidiram adiar a cerimônia para 2025.

E entrevista ao portal Leo Dias, o cantor revelou que o casamento com a apresentadora do SBT será em abril, mas não será mais no interior como eles haviam pensando anteriormente. "Vai ser em abril, em São Paulo e a gente está preparando", contou o artista, que faz dupla com Rafael.

"A gente ia casar no interior, mas falei para Silvia: 'A gente tem amigos demais. Não dá, não!'. Estava ficando muito fora de mão para galera chegar. Vai ser em São Paulo e o tema vai ser o mesmo, que é o country. É muito do que a gente gosta, as coisas do campo e cavalo. A gente não sabe onde vão entrar os cavalos, né?", detalhou.

Silvia e Gustavo decidiram adiar o casamento após a morte de Silvio Santos (1930-2024). "Nós achamos que neste ano não teria clima nenhum para a gente fazer essa festividade", explicou o famoso em entrevista à Quem.

Silvia Abravanel exibe cintura finíssima em leilão de Ronaldo e impressiona

A apresentadora Silvia Abravanel foi uma das famosas que marcou presença no leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e a esposa dele, a modelo Celina Locks. Nesta quinta-feira, 21, aconteceu o evento de gala e a comunicadora do SBT chamou a atenção com seu look arrasador.

Para prestigiar o casal, a herdeira de Silvio Santos apostou em um vestido rosa com recorte na barriga e impressionou ao mostrar que está com uma cintura bem fina. Com a silhueta desenhada, a famosa esbanjou beleza e revelou que está com o abdômen retíssimo. No leilão de Ronaldo e Celina Locks, Silvia posou sozinha, exibindo seu look cheio de elegância, e também com os anfitriões e seu futuro marido, o cantor Gustavo Moura. Confira as fotos!

