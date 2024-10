Casamento de João Gomes e Ary Mirelle: veja spoilers da decoração

O cantor João Gomes e sua noiva, a influenciadora Ary Mirelle, vão oficializar o casamento nesta segunda-feira, 21. Veja spoilers da decoração

O cantor João Gomes e sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle, vão oficializar o casamento na tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife, e vão reunir 350 convidados, entre familiares e amigos próximos. E os preparativos estão a todo vapor!

Em seus perfis nas redes sociais, o decorador Eider Santos e o produtor de casamentos e cerimonialista Thiago Fernandes compartilharam um pouco do que está sendo organizado para o grande dia. Veja alguns spoilers:

Stories do decorador Eider Santos (Reprodução/Instagram)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ® Thiago Fernandes (@t_fernandes)

Mais cedo, Ary Mirelle mostrou estar ansiosa para o momento e escreveu: "Bom dia, gente. A barriga não tá muito boa, não", confessou. Durante a madrugada, ela contou que já estava organizando as coisas para o grande dia.

Saiba todos os detalhes do casamento

Para a cerimônia, a noiva vai usar um vestido feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João vai vestir um terno do New Garden.

Entre os padrinhos, os noivos vão contar com a presença de Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emily Marques, Lulinha Marques e Jaime Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. Já as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João, simbolizando a união das famílias. Veja detalhes do convite de casamento dos dois.

Vale lembrar que os dois ficaram noivos em novembro de 2023. Na época, a influenciadora estava grávida do filho do casal. Os dois estão juntos desde dezembro de 2022. Em recente entrevista à CARAS Digital, Ary Mirelle fez uma reflexão sobre a maternidade.