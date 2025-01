Camila Ângelo e Hulk: Confira valor do aluguel das joias da noiva para segundo casamento

Uau! Para o segundo casamento com Hulk Paraíba, a noiva Camila Ângelo optou por joias luxuosas para marcar a ocasião especial; saiba o valor

Nesta terça-feira, 7, Camila Ângelo e o jogador de futebol Hulk Paraíba se casaram novamente em João Pessoa, Paraíba, apenas quatro dias depois de oficializarem a união na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande. Para essa nova celebração, a médica alugou joias luxuosas no valor de R$ 410 mil.

Segundo informações da joalheria Tannus à Quem, as peças, criadas pela designer Gabriela Tannus, foram exclusivas. "Na primeira cerimônia, as peças escolhidas foram um arranjo para o cabelo, um brinco exclusivo e um terço, também exclusivo. Na segunda cerimônia, foram utilizados cinco pentes avulsos, formando uma composição de arranjo exclusivo para Camila e também um terço especial. Todas joias estimadas em R$ 410.000,00 e foram negociadas no formato de locação", informou um representante da joalheria.

A joia única e de valor superior a R$ 1 milhão também foi cogitada por Camila, mas ela decidirá após os eventos se ficará com a peça.

Camila Ângelo celebra segundo casamento com Hulk. Foto: Reprodução/Instagram

Vestido de Camila Ângelo

Camila Ângelo se casou no religioso com Hulk Paraíba na última sexta-feira, 3. A cerimônia aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade do jogador de futebol, que joga no Atlético Mineiro.

Para a celebração, Camila usou um vestido feito pelo estilista Samuel Cirnansck. O modelo escolhido pela noiva foi com mangas longas, gola alta e muitas pedrarias. Ela também escolheu um véu comprido.

Além do lindo vestido, o que chamou a atenção foi que a mulher de Hulk escolheu entrar na igreja segurando apenas uma rosa-branca e não um buquê. Já o jogador escolheu um terno Prada para esse dia tão especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Veja detalhes do convite para os padrinhos do casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo