Veja o vestido de Camila Ângelo para o casamento com Hulk Paraíba

Camila Ângelo e Hulk Paraíba se casaram nesta sexta-feira, 3, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande

Camila Ângelo se casou no religioso com Hulk Paraíba nesta sexta-feira, 3. A cerimônia aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade do jogador de futebol, que joga no Atlético Mineiro.

Para a celebração, Camila usou um vestido feito pelo estilista Samuel Cirnansck. O modelo escolhido pela noiva foi com mangas longas, gola alta e muitas pedrarias. Ela também escolheu um véu comprido.

Além do lindo vestido, o que chamou a atenção foi que a mulher de Hulk escolheu entrar na igreja segurando apenas uma rosa-branca e não um buquê. Já o jogador escolheu um terno Prada para esse dia tão especial.

E as comemorações não param por aí. No dia 7 de janeiro, Hulk e Camila vão celebrar a união ao lado dos familiares e amigos em uma festa em um resort de luxo em João Pessoa, também na Paraíba.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Hulk e Camila se casaram no civil em 2020. Os dois são pais de Zaya, de dois anos, e de Aisha, de seis meses. O jogador também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove, frutos do seu antigo relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk Paraíba celebra 4 anos com Camila Ângelo

Em maio, o jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma declaração para sua esposa Camila Ângelo, O atleta compartilhou fotos ao lado da eleita e falou sobre o momento em que ela entrou em sua vida. Romântico, Hulk então escreveu uma declaração para amada.

"Meu amor, no momento em que você entrou na vida eu soube que tudo mudaria para sempre e a felicidade passaria a ser cotidiana ao seu lado. Estou muito feliz de poder comemorar mais uma data especial com você. Hoje completamos bordas de flores. 4 anos de casados e te amo cada dia mais e mais! Te amo hoje e sempre minha pequena", disse o jogador. Confira!

Leia também:Jogador Hulk e Camila realizam ensaio de pré-wedding