Bella Falconi usa vestido de noiva moderno em sua renovação de votos

Bella Falconi e Ricardo Maguila renovam os votos de casamento em cerimônia luxuosa: ‘Celebramos nosso amor’

A influenciadora digital e musa fitness Bella Falconi renovou seus votos de casamento com Ricardo Maguila em uma cerimônia luxuosa e romântica no último sábado, 2, em Ouro Preto. Os dois celebraram o amor com uma festa sofisticada e elegante com a presença de amigos e familiares.

Para o seu grande dia, Bella usou um vestido de noiva moderno. Ela escolheu um modelito justo ao corpo e com alças finas para destacar sua beleza impecável. Além disso, ela completou o visual com chápeu e luvas compridas. Por sua vez, Ricardo usou um terno bege com camisa branca.

"Hoje celebramos nosso amor e renovamos nossos votos de casamento diante de Deus, de nossas filhas, família e amigos queridos. A cerimônia aconteceu cercada por uma paisagem maravilhosa. Reafirmamos cada promessa feita e criamos uma memória que será eterna. Que essa renovação seja sempre um lembrete da nossa aliança e parceria, pois até aqui tem nos ajudado o Senhor. EU ACREDITO NA FAMÍLIA e peço a Deus que a minha seja um testemunho de Sua glória na terra dos viventes", disse ela na legenda.

Bella e Ricardo são pais de duas meninas, Vicky e Stella. Os dois se casaram em 2014 e renovaram os votos de casamento em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bella Falconi (@bellafalconi)

Bella Falconi explica seu vestido de noiva para a renovação dos votos

Em outro post nas redes sociais, Bella Falconi explicou a escolha do seu vestido de noiva simples para a renovação dos votos. "A impecabilidade da indumentária escolhida para nossa renovação de votos - tudo como sonhei. Quando decidi renovar votos este ano, pautei a minha escolha de vestido e acessórios no momento de vida que estou. Prezei pela elegância, minimalismo, sofisticação e, claro, autenticidade. Não queria nada “óbvio”, mas que não deixasse ser atemporal. Quero olhar para o meu álbum daqui 30 anos e pensar: nada caiu de moda. Essa é a beleza do clássico - ele é eterno. Gratidão a Deus! Tudo saiu mais perfeito do que imaginei!", afirmou ela.