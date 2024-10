Ary Mirelle mostra dia de noiva antes de casamento com João Gomes

A influenciadora Ary Mirelle vai oficializar seu casamento com o cantor João Gomes nesta segunda-feira, 21, e mostrou os preparativos para a cerimônia

A influenciadora Ary Mirelle vai oficializar seu casamento com o cantor João Gomes no final da tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife, em uma cerimônia para 350 convidados. Momentos antes da cerimônia, ela usou os stories do Instagram para mostrar os preparativos.

Depois de compartilhar a ansiedade para o grande o dia, ela mostrou noss stories do Instagram que foi cedo para o local do evento. Já no castelo, fez massagem e vestiu um robe branco horas antes de colocar o vestido de noiva. Em seguida, mostrou o momento em que arrumava o cabelo e fez a maquiagem.

Para a cerimônia, a noiva vai usar um vestido feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João vai vestir um terno do New Garden.

Veja como está sendo o dia de noiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Detalhes do casamento de João Gomes e Ary Mirelle

Prestes a subir ao altar, Ary contou sobre a escolha do local e detalhou como está se sentindo. "Estou ansiosa, mas tentando manter a calma para que tudo dê certo. Me sinto pronta para viver um dos melhores dias da minha vida", afirmou.

Os dois escolheram como padrinhos Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio do Acordeon e Pollyana Silva, a dupla Iguinho e Lulinha, acompanhados de suas esposas, além do casal Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. E as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João, simbolizando a união das famílias. Veja detalhes do convite de casamento dos dois.

Mais cedo, o decorador Eider Santos e o produtor de casamentos e cerimonialista Thiago Fernandes compartilharam um pouco do que está sendo organizado para o grande dia.