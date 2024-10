Ary Mirelle rebate boatos de que teria barrado amigos no casamento com João Gomes

Ary Mirelle rompe silêncio e esclarece situação após rumores de que teria barrado amigos do marido em seu casamento com João Gomes

Na semana passada, Ary Mirelle e João Gomes subiram ao altar e disseram o tão sonhado sim em uma cerimônia para 350 convidados em Recife. No entanto, a esposa do cantor foi alvo de boatos de que teria barrado amigos do marido no casamento. Em suas redes sociais, ela decidiu esclarecer e deixou claro que não impediu a presença de ninguém.

Nos stories de seu Instagram, Ary decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria desconvidado amigos de infância de João. Em resposta às especulações, a influenciadora digital esclareceu que ela e o marido fizeram duas listas de convidados, levando em conta aqueles que consideravam importantes para cada um. Após essa seleção, as listas foram unidas.

"Não sei de onde tiraram essa ideia. O casamento teve duas listas, fiz a minha lista, e João fez a dele. Teve muita gente que a gente convidou até para ser padrinho que não conseguiu ir por causa da agenda e convidados amigos da gente que não conseguiram ir", a influenciadora afirmou que não 'desconvidou' ninguém da lista feita pelo marido.

"Fiz a minha lista, João fez a dele, a família dele fez a lista dele. Ele colocou as pessoas que queria, e eu coloquei as pessoas da minha família e meus amigos. Foi desse jeito, não mexi na parte dele, e ele não mexeu na minha", Ary rebateu os rumores e afirmou que não ‘barrou’ a presença de ninguém no casamento, que contou até com penetra.

"Entrou uma penetra no casamento. Minha mãe chegou em mim e disse: 'Tem uma penetra no teu casamento'. Aí eu falei: 'Jesus, acho que não. Não é possível'. A menina falsifica as coisas e entra. Ela faz isso em um monte de festa. Mas deixa ela viver a vidinha dela de penetra”, a influenciadora digital contou o perrengue durante sua lua de mel.

João Gomes brinca durante lua de mel com Ary Mirelle:

Após subir ao altar, Ary Mirelle e João Gomes aproveitaram uma lua de mel romântica em Alagoas. Em sua conta no Instagram, Ary compartilhou algumas fotos do casal trocando carinhos em uma piscina privativa do hotel. Em um momento de descontração, o cantor brincou revelando que eles estão tentando 'fabricar mais um guri'.

