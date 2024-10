João Gomes brinca durante lua de mel com Ary Mirelle: 'Fabricando guri'

João Gomes e Ary Mirelle estão curtindo a lua de mel e o cantor até mesmo deu uma pista de que a família pode aumentar em breve

Em suas redes sociais, Ary Mirelle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer se casou com o cantor João Gomes.

Atualmente, os pombinhos estão curtindo uma lua de mel para lá de romântica em Alagoas. Em sua conta no Instagram, Ary publicou algumas fotos em que ela e o marido surgiram trocando carinhos dentro da piscina privativa do hotel.

"Lua de mel", escreveu ela na legenda adicionando um emoji de coração. Nos comentários da publicação, João Gomes foi bem direto e brincou com a situação. "Fabricando guri", disse ele. O casal já tem Jorge, de nove meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Tudo em paz

Mãe de João Gomes e sogra de Ary Mirelle, Kátia Gomes surpreendeu ao fazer uma homenagem para a nora nas redes sociais. O motivo da surpresa é que, no passado, as duas já se envolveram em polêmicas quando um atrito veio à tona.

Depois de ver o filho se casando, a mãe do cantor abriu um álbum de fotos da nora e abençoou a vida do casal. “Que a união de vocês seja abençoada por Deus e que entre você e meu amado filho sempre reinem a harmonia, a amizade, a compreensão, o companheirismo, e, claro, o amor! Que sejam muito felizes”, disse ela.

Esta atitude dela demonstra que colocaram um ponto final nos atritos do passado. Quando João Gomes e Ary Mirelle tiveram uma breve separação, Kátia chegou a fazer críticas para a nora publicamente. “A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, disse ela em um podcast. Ela chegou a ser criticada por falar da namorada do filho, e sua conta no Instagram chegou a ser atacada por internautas e ela decidiu se afastar da internet por um tempo. Logo depois, João e Ary reataram o namoro e seguem firmes até hoje.

Leia também: Em lua de mel, João Gomes e Ary Mirelle compartilham clique romântico