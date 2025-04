Mariano e Jakelyne Oliveira se casam em cerimônia romântica no interior

É oficial! Casamento de Mariano e Jakelyne Oliveira aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 15, em uma fazenda no interior de São Paulo

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, e a ex-Miss Jakelyne Oliveira se casaram no final da tarde desta terça-feira, 15, em uma fazenda no interior de São Paulo. Os paparazzi presentes no local flagraram os noivos no altar durante a celebração romântica.

Nas primeiras fotos da união, os noivos apareceram sorridentes e rodeados por flores brancas.

O casamento contou com cerca de 250 convidados, incluindo famosos, e decoração com 3 mil maços de flores. Inclusive, era o sonho da noiva se casar no entardecer e no campo.

Os dois se conheceram no reality show A Fazenda, da Record, e não se desgrudaram mais. "Desde o reality, eu já sabia que ela era mulher para casar. A Jake além de ser a mulher mais linda que eu já conheci, tem o coração e atitudes ainda mais lindas. Isso me encanta”, disse ele, recentemente.

Casamento de Mariano e Jakelyne Oliveira - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Preparativos para o grande dia

Antes do grande dia do casamento, Jakelyne contou sobre a alegria de organizar cada detalhe da união. Em entrevista recente ao Portal LeoDias, a modelo compartilhou todos os detalhes. “Está sendo tão gostoso organizar e escolher tudo, estamos literalmente vivendo o processo. Acho que só começarei a contagem regressiva em Abril mesmo”, disse ela.

Na sequência, a ex-Fazenda falou sobre o local da cerimônia, que será realizada na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo. “Foi paixão a primeira visita, nos emocionamos muito desde a entrada, o local realmente nos escolheu”, declarou.

“Não será minimalista ao ponto de ser apenas para família, mas será um casamento relativamente pequeno, para família e amigos mais próximos”, prosseguiu a influenciadora. Ainda durante o bate-papo, Jakelyne destacou que está admirada com o quanto o cantor está participativo nas decisões. “O Mariano está me surpreendendo muito, normalmente ele é super indeciso, libriano né? Mas os assuntos do casamento, além dele estar junto em todas, ele está decidindo muitas coisas, estou amando”, contou.

E sobre o tão sonhado vestido, a Miss entregou que ele já está sendo confeccionado e foi totalmente personalizado para ela. “Escolhi um vestido mais clássico, romântico, levei algumas ideias para o Lucas Anderi e ele desenhou exatamente o que estava imaginando”, festejou.

“Essa semana fiz a primeira prova, é incrível ver o vestido criando forma e se tornando realidade”, concluiu a influenciadora, acrescentando que os padrinhos já receberam os convites e que ela e o cantor sertanejo dividiram as responsabilidades para escolher quem os acompanhará no altar no grande dia.