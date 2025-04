Contagem regressiva! Jakelyne Oliveira exibe preparativos de casamento com Mariano

Prestes a dizer o tão sonhado 'sim', a influenciadora Jakelyne Oliveira compartilhou os bastidores de sua preparação para se casar com Mariano

Nesta terça-feira, 15, Jakelyne Oliveira encantou os seguidores ao dividir um momento especial da reta final para se casar com Mariano. Em clima de descontração e alegria, a influenciadora apareceu nas redes sociais enquanto se maquiava para dizer o tão aguardado “sim”.

Juntos desde 2020, quando se conheceram em 'A Fazenda 12', o casal oficializará a união no dia 15 de abril, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo.

Em entrevista à 'Vogue Brasil', a noiva explicou o significado da data escolhida para a cerimônia: "Vimos que em abril o dia 15 caía numa terça-feira e ele me pediu em casamento em um dia 15. Fizemos nossa oração para ver se realmente era essa data e quando chegamos no carro apareceu no painel 15h15", recordou.

Veja os bastidores na galeria abaixo:

Às vésperas do casamento, Jakelyne e Mariano reúnem familiares em evento

A modelo Jakelyne Oliveira, de 32 anos, e o cantor Mariano, de 38, receberam os familiares em um evento pré-casamento realizado na segunda-feira, 14. Na ocasião, os noivos fizeram questão de reunir os parentes mais próximos para uma celebração na véspera da cerimônia.

Para o evento, os convidados seguiram o dress code e usaram looks brancos.

Jakelyne mostrou o seu visual e o do noivo antes de recepcionarem os convidados no evento. Embora o casal more em São Paulo, suas família vieram de fora do estado para a ocasião - já que Mariano é de Campo Grande (MS) e Jake é natural de Rondonópolis (MT).

"Para esta primeira festa, Jake e Mariano recebem cerca de 60 pessoas e será uma noite intimista, com vinho e pizza. A noiva pediu para que os convidados usassem tons claros, como branco, creme, bege", detalhou o cerimonialista Junior Donatto.

Iniciado às 19h, o pré-casamento foi programado para ter quatro horas de duração. "O evento não é tão longo porque não vamos queimar a largada para a grande festa de amanhã", disse Donatto.

Jakelyne Oliveira mostra evento pré-casamento

