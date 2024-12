Zezé Di Camargo fala sobre sair para trabalhar e deixar a filha recém-nascida

Zezé Di Camargo se afasta da filha recém-nascida pela primeira vez para trabalhar e diz: ‘Falta que vou sentir’

O cantor Zezé Di Camargo refletiu sobre a necessidade de se afastar da recém-nascida, Clara Lacerda Camargo, para trabalhar. Neste domingo, 29, ele deixou a bebê e a esposa, Graciele Lacerda, em casa para fazer um show em Santa Catarina.

"É o primeiro show que faço depois que a Clarinha nasceu, que está em casa. Pense em um coração apertado? Mas a vida continua. Hoje estou indo para Itá, em Santa Catarina, para fazer um show rústico, e depois amanhã em Piratuba, também Santa Catarina. Vou passar o Réveillon no Paraná, depois vou para Goiás. Espero que estejam lá para participar e para compensar essa falta que vou sentir da minha princesinha. Obrigada de coração pelo apoio do Brasil inteiro", disse ele.

Vale lembrar que Clara nasceu por meio do parto cesariana na madrugada do dia 25 de dezembro. Ela nasceu antes do previsto e já recebeu alta hospitalar no sábado, 28.

As lembrancinhas da maternidade de Clara Camargo

Graciele Lacerda publicou um vídeo em que registra as decorações e as lembrancinhas presentes no quarto da maternidade para receber as visitas após o nascimento de Clara. À mesa, os doces e resinas em tom rosa bebê e branco chamam a atenção pela variedade e pelas embalagens que envolvem, cuidadosamente, as guloseimas. "Tudo tão lindo! Preparado com carinho e amor para a nossa Clara", escreveu no primeiro story publicado em seu perfil no Instagram.

No segundo story, Graciele frisa nos vasinhos e porta joias confeccionados com a inicial do nome da criança em rosa e ornamentado com nuances de dourado: "Quanta delicadeza", adicionou seu comentário. A influenciadora exibiu, ainda, um ornamento religoso em que consta Nossa Senhora Aparecida feito de acordo com a paleta de cores da decoração.

Confira, abaixo, a série de registros:

