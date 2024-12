Após parto, Graciele Lacerda exibe decoração e lembrancinhas da maternidade

A influenciadora digital Graciele Lacerda se tornou mãe de Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, nesta quarta-feira, 25

A influenciadora digital Graciele Lacerda se tornou mãe pela primeira vez nesta quarta-feira, 25, e decidiu compartilhar detalhes da decoração da recepção da maternidade com os seguidores. Nesta sexta-feira, 27, a esposa do cantor Zezé Di Camargo, exibiu os itens que compõem, com delicadeza, o espaço dedicado à filha Clara, fruto do relacionamento com o artista.

Graciele publicou um vídeo em que registra as decorações e as lembrancinhas presentes no espaço. À mesa, os doces e resinas em tom rosa bebê e branco chamam a atenção pela variedade e pelas embalagens que envolvem, cuidadosamente, as guloseimas. "Tudo tão lindo! Preparado com carinho e amor para a nossa Clara", escreveu no primeiro story publicado em seu perfil no Instagram.

No segundo story, Graciele frisa nos vasinhos e porta joias confeccionados com a inicial do nome da criança em rosa e ornamentado com nuances de dourado: "Quanta delicadeza", adicionou seu comentário. A influenciadora exibiu, ainda, um ornamento religoso em que consta Nossa Senhora Aparecida feito de acordo com a paleta de cores da decoração.

Confira, abaixo, a série de registros:

Nasce Clara!

Graciele Larcerda deu à luz Clara na manhã da última quarta, 25. Ela e Zezé Di Camargo foram para o Hospital Pro Matre, em São Paulo, após as contrações começarem a intensificar.

No Instagram, a pediatra da família, Lilian Zaboto, compartilhou uma foto ao sair do centro cirúrgico, ainda com as vestimentas hospitalares, e celebrou: "Nasceu Clara Camargo". Além disso, Lilian mostrou a decoração personalizada da sala de parto, que incluía fotos de Zezé e Graciele.

"Clara, preparei essa sala com muito amor e carinho para sua mãe e seu pai te receberem nesse dia tão abençoado. Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida! Te amamos, princesa!", declarou. Confira!

