Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda deixam a maternidade com a filha, Clara

Hora de ir para casa! Depois de nascer no Natal, a pequena Clara Camargo saiu da maternidade com o pai, Zezé Di Camargo, e a mãe, Graciele Lacerda, neste sábado

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo e a esposa, a influencer Graciele Lacerda, levaram a filha recém-nascida, Clara Lacerda Camargo, para casa. No início da tarde deste sábado, 28, eles foram fotografados na saída da maternidade em São Paulo.

A bebê e a mãe usaram roupas vermelhas, que é uma tradição para dar boa sorte e saúde para a criança que acaba de nascer. Por sua vez, o pai escolheu uma camisa branca.

Sorridentes, Graciele e Zezé posaram na entrada da maternidade com a filha nos braços.

Clara Camargo nasceu no dia 25 de dezembro de 2024, às 4h51 da madrugada. Ela veio ao mundo antes do previsto, já que a mãe iria completar 40 semanas de gestação apenas em janeiro. Mesmo assim, ela nasceu muito bem e já recebeu alta hospitalar.

Ela veio ao mundo com 2.330 kg por meio de um parto cesariana. A irmã mais velha dela, a cantora Wanessa Camargo, acompanhou de perto o nascimento da caçula da família.

“Clara já iluminou nossas vidas, e estamos ansioso para viver todos os momentos maravilhosos que a paternidade nos reserva”, disseram no comunicado oficial.

As lembrancinhas da maternidade de Clara Camargo

Graciele Lacerda publicou um vídeo em que registra as decorações e as lembrancinhas presentes no quarto da maternidade para receber as visitas após o nascimento de Clara. À mesa, os doces e resinas em tom rosa bebê e branco chamam a atenção pela variedade e pelas embalagens que envolvem, cuidadosamente, as guloseimas. "Tudo tão lindo! Preparado com carinho e amor para a nossa Clara", escreveu no primeiro story publicado em seu perfil no Instagram.

No segundo story, Graciele frisa nos vasinhos e porta joias confeccionados com a inicial do nome da criança em rosa e ornamentado com nuances de dourado: "Quanta delicadeza", adicionou seu comentário. A influenciadora exibiu, ainda, um ornamento religoso em que consta Nossa Senhora Aparecida feito de acordo com a paleta de cores da decoração.

Confira, abaixo, a série de registros:

