Zé Vaqueiro fala sobre processo de luto após a morte do filho: 'Doloroso'

Em meio ao luto após a perda do filho caçula, o cantor Zé Vaqueiro contou como a família tem lidado com o momento delicado

O cantor Zé Vaqueiro enfrentou uma grande dor em julho deste ano com a perda do filho caçula, Arthur, de 11 meses à época. O pequeno, fruto de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares, estava internado desde o nascimento devido à Síndrome de Patau, condição que causa uma má-formação congênita.

Em entrevista ao 'Gshow', Zé Vaqueiro falou sobre a partida do bebê e o processo de luto que a família está passando. O artista ainda agradeceu o apoio e carinho que tem recebido nos últimos tempos.

"É um assunto que, pra nós, sempre será muito sensível e doloroso, o que a gente faz mesmo é se apegar e confiar nos planos de Deus. Porque Deus é e sempre será a nossa força maior. Afinal os momentos que vivemos juntos serão eternos", declarou o cantor.

Em seguida, ele revelou que escreveu uma canção para o pequeno. A música em questão trata-se de 'Eu Escolheria Você' e faz parte do álbum 'Ser Tão Eu - Parte 2', seu primeiro DVD.

"A música em homenagem ao meu príncipe, Arthur, já tinha sido gravada antes dele ir para os braços de Deus, mas optei por disponibilizar nas plataformas digitais sem nenhum tipo de divulgação", contou o famoso.

Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel, de 3 anos. O cantor também considera a enteada Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

Recentemente, Zé surpreendeu a esposa com um presente simbólico em homenagem aos 3 filhos. Na ocasião, Ingra mostrou aos seguidores que havia ganhado uma pulseira com as iniciais dos pequenos.

Esposa de Zé Vaqueiro desabafa sobre morte do filho

Em julho deste ano, a esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, comoveu os fãs com um desabafo sobre a morte do filho Arthur, que partiu com 11 meses de idade. O bebê nasceu com uma síndrome rara e ficou internado durante toda a sua vida, mas faleceu há poucas semanas.

Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor falou sobre o quanto o bebê sofreu enquanto estava aqui e também o sofrimento da família, que não tinha o que fazer para ajudá-lo; confira mais detalhes!