Marcus Vinicius desabafa sobre BBB 24: 'Na segunda semana já perdi o programa'

Em entrevista à TV CARAS, Marcus Vinicius comenta falta de favorito a ganhar o prêmio milionário no BBB 25 e recorda sua edição

Marcus Vinícius(31) tem propriedade para falar sobre o BBB. Ex-participante da 24ª temporada, o ex-comissário de bordo avalia o andamento da atual edição, que ainda não possui um favorito ao prêmio, e desabafa sobre sua estadia na casa mais vigiada do Brasil —que aconteceu no ano em que Davi Brito(22), venceu o prêmio milionário.

"Esse ano está um ano maravilhoso para ganhar o programa, ninguém quer se comprometer! Mas, ainda não tem favorito. O que é bom também", começa, em entrevista ao quadro Críticos do BBB , da TV CARAS. "Acontece que o público é chato. Quando tem favorito desde o começo, reclama. Quando não tem um favorito, também reclama. O que vocês querem? [risos]."

"Mas, eu gosto dessa dinâmica [de não ter favorito]. Na minha vez, na segunda semana, eu já perdi o programa", completa Marcus, relembrando o favoritismo de Davi, que conquistou o público logo no início do programa e venceu o prêmio milionário da edição.

Agora, um ano após ter passado pela casa mais vigiada do Brasil, o ex-BBB afirma que o programa foi um verdadeiro divisor de águas em sua vida. "Eu sempre quis participar, e o único momento que eu via gente como a gente na TV era no BBB. Eu me inscrevi 13 anos para entrar", recorda.

"O destino quis que eu vivesse apenas 47 dias no programa, mas mesmo assim foi uma mudança interna muito grande, de amadurecimento. Acabei de cair de cabeça nesse mundo de figuras públicas, eu fui julgado ano passado, tenho certeza."

Apesar de ainda não ter conquistado o valor do prêmio, o ex-comissário diz que está no caminho. Além disso, ele celebra a oportunidade de poder ter a liberdade de fazer o que quer, como voltar a estudar teatro.

CONFIRA ENTREVISTA DE MARCUS VINICIUS À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

