Irmã de Dinho, do Mamonas Assassinas, homenageia o cantor: 'Juntos no coração'

Irmã de Dinho resgatou uma foto rara do cantor ao recordar a data de seu aniversário; vocalista do Mamonas Assassinas faleceu há 29 anos

O cantor Alecsander Alves, mais conhecido como Dinho, vocalista da banda Mamonas Assassinas, completaria 54 anos no dia 5 deste mês. Como recordação da data, Grace Kellen, irmã do músico, prestou uma homenagem emocionante ao artista e ressaltou a falta que sente do familiar, falecido em 1996.

Por meio das redes sociais, Grace publicou um registro raro de Dinho aos 18 anos e refletiu sobre como o dia seria de muita festa caso ele estivesse presente. A irmã do cantor ainda recordou o quanto a alegria do artista contagiava todos à sua volta.

"Consigo vislumbrar como seria o dia se você estivesse aqui… com certeza comemoraríamos muito, teríamos aquele momento gostoso com você tocando violão e todos em volta cantando, rindo e se divertindo muito, porque estar com você era assim, leve, divertido. Não tem um dia sequer que você não seja lembrado, sinto sua falta quando vejo algo engraçado, ou uma tecnologia nova que eu sei que você adoraria", iniciou a irmã do cantor.

"Às vezes me pego pensando em te mostrar algo, esqueço, mesmo 29 anos depois, que só estamos juntos no coração por enquanto… todos os dias difíceis falta o seu colo, todos os dias felizes falta o seu sorriso, mas eu sei que você está comigo sempre. Sigo tentando dar o meu melhor pela nossa família, seus sobrinhos são criativos e engraçados como vc e isso me deixa tão feliz, tão orgulhosa. A cada abraço de um fã seu eu tenho a certeza que vc esta muito vivo e sempre estará, te amo pra sempre", completou Grace Kellen.

Nos comentários da postagem, diversos fãs também recordaram do músico com carinho. "Ele continua perto de vocês, mas também de cada pessoa que sonha! Uma inspiração! Feliz Aniversário, Dinho! Nós te amamos!", declarou uma seguidora. "Momentos inesquecíveis de uma irmã que sempre vai amar e admirar o irmão que conquistou uma geração através da música", disse outra.

Dinho morreu aos 24 anos, no dia 2 de março de 1996, em um acidente aéreo que vitimou todos os cinco integrantes do Mamonas Assassinas. A aeronave colidiu contra a Serra da Cantareira e, além dos artistas, outras quatro pessoas que estavam no avião também faleceram.

A trajetória de Dinho, do Mamonas Assassinas

No dia 5 de março, o cantor Dinho, do Mamonas Assassinas, completaria 54 anos. O artista marcou como vocalista do grupo que misturava música com humor e morreu no auge do sucesso, em 1996, três dias antes de completar 25 anos. Relembre a trajetória do cantor, que chegou a ser animador de comícios antes do sucesso!

