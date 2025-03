Anitta exibe bolsa em formato de cachorro avaliada em mais de R$ 25 mil

A cantora Anitta, que está atualmente em Nova York, apostou em um look estiloso com casaco e uma bolsa inusitada; confira!

Na última quarta-feira, 12, a cantora e empresária Anitta compartilhou em suas redes sociais uma foto exibindo uma bolsa inusitada. O acessório tinha o formato de um cachorro salsicha e o valor é impressionante.

Para compor o look, a estrela usou uma saia vermelha e um suéter. O acessório que chamou atenção foi a bolsa preta, que conta com patinhas, focinho, orelhas e rabinho, todos reproduzidos com riqueza de detalhes. O item é assinado pela marca Thom Browne e está avaliado em R$ 25.354.

Além disso, Anitta esteve com o influenciador americano Caleb Simpson em uma pizzaria para experimentar a tradicional pizza dos Estados Unidos. Na legenda das fotos, ele escreveu: "Review da pizza de Nova York com Anitta chegando em breve com a estrela pop brasileira Anitta. Joe’s vence essa!"

Anitta usa bola em formato de cachorro - Foto: Reprodução/Instagram

Anitta fala de relação com sua mãe

A cantora Anitta usou suas redes sociais nesta tarde de sexta-feira, 7, para responder a algumas dúvidas de seus fãs sobre sua vida pessoal e carreira após o lançamento do documentário na Netflix. Durante a conversa, a cantora falou sobre o relacionamento com sua mãe, Miriam Macedo, que melhorou ao longo dos anos e refletiu sobre as expectativas que os filhos têm em relação aos pais.

"Acho que as pessoas têm muito isso de colocar o pai e a mãe em uma de duas categorias: 'Ou foi ruim ou foi bom, e ponto final'. E eu não acho. São todos seres humanos, independentemente de ser pai ou mãe. A gente tem essa mania de querer endeusar ou endemoniar os nossos pais, dependendo do que eles fizeram. Mas são seres humanos, que erram, que acertam e que estão ali para a gente, que deram a vida, e isso é mais importante que tudo", disse ela.

