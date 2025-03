Zeca Pagodinho se veste de personagem de Star Wars e posa ao lado dos netos

Zeca Pagodinho se veste de Jedi e pede sugestões de legenda aos fãs. E perfil oficial de Star Wars entra na brincadeira e responde

O cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, aproveitou uma pausa em sua agenda de shows, que só será retomada no meio do ano, para curtir um momento descontraído com seus netos Noah e Vittorio. Ele posou ao lado deles, vestido como o Jedi de Star Wars, e ainda pediu aos seus seguidores para sugerirem uma legenda criativa para a foto.

“Há muito tempo atrás, numa galáxia distante… Obi Wan Pagodinho te desafia a criar a legenda pra essa foto, aceitas?” , escreveu ele na legenda, e brincou se autodenominando "Obi Wan Pagodinho".

As fotos com os netos geraram muitos comentários divertidos, e até o perfil oficial da saga no Brasil entrou na brincadeira: “Deixa a Força me levar, Força leva eu”.

O sambista Dudu Nobre não perdeu a chance de brincar e escreveu: “Luke Skywalker, eu sou seu pai”. Outros seguidores também se divertiram, deixando mensagens como: “OBeer Wan” e “Zeca das galáxias!”.

Confira as fotos com os netos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca Pagodinho aproveita Carnaval na praia

O cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, optou por não participar do Carnaval 2025 de São Paulo. Isso porque o artista, que seria atração cativa na programação de um dos camarotes do Sambódromo do Anhembi, avaliou que o show, sempre depois da meia-noite, tornou-se uma tarefa cansativa para ele .

Diante disso, nesta segunda-feira, 3, o pagodeiro mostrou que adotou uma programação em família para o feriado deste ano. Sem viajar, Zeca aproveitou a Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na companhia dos netos, Domenico e Vittorio.

"Dia de praia com os netinhos! E por aí, como está o Carnaval de vocês?",escreveu na legenda da publicação.

