André Abujamra retorna à Globo para atuar em 'Mania de Você'; saiba detalhes

O ator André Abujamra retorna à Globo após 12 anos e será responsável por um grande acontecimento na novela das 9, Mania de Você

O ator e cantor André Abujamra fará uma participação especial na reta final da novela Mania de Você, da TV Globo. Após 12 anos longe das novelas, desde Saramandaia (2013), ele viverá um mafioso russo que tentará assassinar Molina, interpretado de Rodrigo Lombardi.

De acordo com informações do jornal O Globo, o pai de Luma (Ágatha Moreira) será morto por Mércia (Adriana Esteves). O criminoso entra em disputa por uma arma com Mavi (Chay Suede), e a matriarca acaba atirando nele com seu próprio revólver.

No desfecho da trama, Mércia será julgada e não será presa, enquanto seu filho, não passará ileso. Mavi será condenado pelos crimes do passado e ficará na prisão por um tempo.

Outro desfecho confirmado é o de Viola (Gabz), que ajudará Filipa (Joana de Verona) a criar o filho que ela teve com Rudá (Nicolas Prattes). O último capítulo da novela das nove de João Emanuel Carneiro será exibido no próximo dia 28.

Confira o post:

Nicolas Prattes ganha presente da equipe de 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes já está de férias após encerrar suas gravações da novela Mania de Você, da Globo. Ele saiu da novela antes do término da trama porque seu personagem, Rudá, vai morrer. Depois de gravar as cenas finais de Rudá, o artista ganhou um presente especial da equipe da novela.

Nos stories, ele mostrou que recebeu um vaso de orquídea com um cartão da equipe da trama. A mensagem dizia: “Nicolas, isso não é um adeus, só um até breve porque nós temos Mania de Você. Muito obrigado por tudo nessa nossa jornada. Voa alto e nos vemos em breve. Sucesso!”.

