BBB 25: Vilma tem conversa sincera com Diego Hypolito após discussão: 'Acabou'

Vilma conversou com Diego Hypolito e se acertou com o brother após eles discutirem devido ao voto do brother na formação do sétimo paredão

Na manhã desta quinta-feira, 13, Vilma se aproximou de Daniele e Diego Hypolito na cozinha do BBB 25 e estendeu a mão para cumprimentar o ginasta. Ela aproveitou para acabar com o clima ruim que ficou entre eles após os dois discutirem devido ao voto do ginasta nela na formação do sétimo paredão.

"Fica tranquilo, tá? Aquilo ali já acabou", afirmou a estudante de Nutrição, que na sequência recebeu um abraço do brother. "Esquece, acabou", completou.

Vilma confessou que pretendia conversar com Diego após o Sincerão da última segunda-feira, 10, mas acabou se distraindo após ter sido chamada por Delma na dinâmica. "Não estava esperando, me descontrolei também", explicou a sister, que abraçou Daniele também. "É sincero, tá bom, gente?", completou.

A discussão entre os brothers

Diego Hypolito tentou conversar com Vilma após a formação do sétimo paredão do BBB 25, mas a sister não quis ouvi-lo. "Falar o quê? Você está sendo falso para mim. Você fica me agradando, eu te trato bem e você votou em mim duas vezes. Nunca votei em você. Foi uma decepção, eu encaro isso como falsidade", disparou ela na ocasião.

O ginasta votou duas vezes na estudante de Nutrição após "roubar" o voto de João Gabriel com o Poder Curinga. "É melhor você me tratar seco, como todo mundo ali. Todo mundo me trata mal", completou a mão de Diogo Almeida, sem citar nomes.

Alguns dias depois, Vilma aceitou conversar com o ex-atleta. "Queria que você soubesse que eu gosto de você de coração. Eu tenho um respeito muito grande pela senhora, tive desde o início e tenho ainda. Estou até nervoso de falar. Você é uma das pessoas que eu espero e quero que fique hoje", afirmou ele.

Após ouvir o colega de confinamento, a sister rebateu: "Eu acredito em tudo que você falou para mim, até sábado. Acreditei em tudo, até no teu olhar, foi isso que me deixou decepcionada, quando você me deu dois votos [...]. Nunca votei em você, nunca votei na Dani", desabafou.

